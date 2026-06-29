Är du vår nya trafikingenjör?
Borlänge kommun, Strategi och fastighet, trafik och stadsmiljö / Byggjobb / Borlänge Visa alla byggjobb i Borlänge
2026-06-29
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Nu söker vi en trafikingenjör som vill vara med och utveckla ett hållbart, trafiksäkert och tillgängligt Borlänge för dagens och morgondagens invånare. Vi välkomnar särskilt dig som är i början av din karriär och vill utvecklas tillsammans med erfarna kollegor.
Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar engagerade medarbetare som tillsammans vill skapa, bevara och utveckla ett långsiktigt attraktivt Borlänge att bo, besöka och verka i. Här finns en stark vilja att utvecklas och utmanas, både i våra uppdrag och som individer. Vi strävar efter en positiv och prestigelös kultur där det är lätt att lyfta frågor och få stöd. Vi delar kunskap, samarbetar nära och driver ett strukturerat förbättringsarbete. För oss är det också viktigt att värna om balansen mellan arbete och fritid – vi vill vara en modern och hållbar arbetsplats där du trivs både i vardagen och i utvecklingen.
En viktig del av förvaltningen är trafik- och stadsmiljöenheten, där utveckling står i fokus. De senaste åren har vi genomfört förändringar för att tydliggöra roller och ansvar mellan Borlänge kommun och Borlänge Energi. Idag är det Borlänge Energi som, på uppdrag av kommunen, ansvarar för drift, underhåll och planering inom stadsmiljöområdet.
På enheten arbetar ett engagerat team bestående av tre trafikplanerare, tre trafikingenjörer och en landskapsarkitekt. Trafik- och stadsmiljöenheten är en del av verksamheten Strategi och fastighet, som också rymmer kommunfastigheter och mark- och exploateringsenheten. Tillsammans med de andra delarna av samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar vi till att forma Borlänges framtid.
Självklart lockas du av vår värdegrund!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som trafikingenjör får du en viktig roll i arbetet med att utveckla Borlänges trafikmiljö. Du arbetar både strategiskt och operativt med frågor som påverkar hur människor rör sig i kommunen, oavsett om det handlar om trafiksäkerhet, parkering, hastigheter, gång- och cykeltrafik eller framkomlighet.
I rollen handlägger och utreder du trafikärenden samt arbetar med myndighetsutövning inom trafikområdet. Du ansvarar bland annat för lokala trafikföreskrifter, tillståndsärenden, trafikjuridiska frågor och olika typer av trafikutredningar. Du tar fram beslutsunderlag, skriver yttranden och besvarar frågor från medborgare, företag och myndigheter.
Du fungerar som sakkunnig inom trafikområdet och bidrar med kunskap och stöd både internt och externt. Arbetet innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med kollegor inom kommunen, Borlänge Energi, Trafikverket, Region Dalarna, näringslivet och andra aktörer. Du kommer också att ha dialog med medborgare och media i frågor som berör trafik och stadsmiljö.
Hos oss får du ett varierat uppdrag där du får kombinera analys, problemlösning och samverkan med möjligheten att påverka utvecklingen av Borlänge på lång sikt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom trafikteknik, samhällsplanering, väg och trafik eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska. B-körkort är ett krav. Du kan vara nyutexaminerad eller ha arbetat några år inom området det viktigaste är att du har ett stort intresse för trafikfrågor och en vilja att utvecklas i rollen.
Det är meriterande om du genom arbete, praktik eller examensarbete har fått erfarenhet av trafikföreskrifter, trafikutredningar, vägutformning eller tillståndshandläggning. Vi ser även positivt på erfarenhet av myndighetsutövning, offentlig förvaltning eller kommunal verksamhet. Kunskap om relevant lagstiftning och regelverk inom trafikområdet är också meriterande.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en person som gillar att analysera komplexa frågor och hitta lösningar som fungerar i praktiken. Du arbetar strukturerat och självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med människor i olika sammanhang. Eftersom rollen innebär många kontakter, både internt och externt, är det viktigt att du kommunicerar tydligt och kan anpassa ditt budskap efter mottagare och situation. Du är nyfiken, tar gärna initiativ till att lära dig nytt och ser möjligheter att utvecklas tillsammans med dina kollegor.Vi värdesätter också ett utvecklingsinriktat förhållningssätt och en vilja att bidra till både verksamhetens och teamets gemensamma framgång.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329665". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
(org.nr 212000-2239)
781 81 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun, Strategi och fastighet, trafik och stadsmiljö Kontakt
Vision
Cecilia Tomtlund 0243-747 55 Jobbnummer
9982399