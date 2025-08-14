Är du vår nya Systemingenjör till Värme?
Mälarenergi AB / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2025-08-14
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mälarenergi AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Köping
, Kungsör
eller i hela Sverige
Är du analytiskt lagd och tycker du om att lösa tekniska komplexa problem och vill du vara en nyckelperson i förvaltningen och utvecklingen av Sveriges största kraftvärmeverk? Då är detta tjänsten för dig!
För att klara klimatutmaningarna behöver vi hitta nya lösningar - nya vägar. Det är där du kommer in. Vi söker en systemingenjör som med ny energi vill vara med på vår resa framåt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och att bygga karriär inom företaget. Följ med på Resan mot noll!
Din roll
Som Systemingenjör på kraftvärmeverket kommer du att få arbeta med utveckling och förvaltning av olika systemlösningar där en stor del av fokuset kommer ligga på energitekniska beräkningar och tillhörande datahantering. Arbetet innebär samarbete med både beställare och de människor som ska använda systemet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Programmering (python, powershell)
• Systemförvaltning av våra befintliga system
• ETL
• Systemintegrationer
• Integration av olika 3:e partslösningar
• Framtagning och underhåll av energitekniska beräkningar
• Visualisering av framtagna beräkningar och dataflöden
Vidare kan du komma att delta i hela utvecklingsprocessen: analys, design, programmering, test och dokumentation av ett system eller delar av processen.
Vi söker dig
Som har:
• Högskoleutbildning med inriktning på teknisk fysik, energiteknik, mjukvaruutveckling eller motsvarande
• Erfarenhet av systemutveckling
• Erfarenhet av ETL - Extract Transform Load
• B-körkort
Det är starkt meriterande om du har arbetat i systemen SPH alternativt EDM eller motsvarande.Erfarenhet och kunskap inom energibranschen är meriterande.
För att trivas i rollen ska du vara analytisk, nyfiken och tycka om att lära dig nya saker och nya tekniker då vi ligger i framkant rent tekniskt. Du gillar matematik och fysik och du har förmågan att omsätta denna kunskap i programkod och script. Vi befinner oss i en stor förändring och -omställningsresa vilket ställer krav på ditt driv och starkt självledarskap. Digitalisering och automatisering är en självklarhet i vår verksamhet och vi är inne i ett högt utvecklingstempo som kräver mycket god digital kunskap och struktur.
Det här är vi, dina kollegor
Vi är idag 11 medarbetare som tillsammans ansvarar med att upprätthålla drift, utveckling och förvaltning av våra OT/IT system samt datahantering. Vi är ett sammansvetsat gäng med god stämning och god kamratskap och vi letar nu efter dig som vill bli en del av vårt team.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en trygg anställning med bra arbetsvillkor. Vi tror på balans mellan jobb och fritid. Du har alltid möjlighet att utvecklas och bygga karriär inom företaget. Tillsammans med dina kollegor blir du en del av vår förändringsresa för att minska utsläpp av fossil koldioxid. Vi gör Mälardalen till en region dit människor vill flytta, leva och verka. Idag och imorgon.Publiceringsdatum2025-08-14Övrig information
Är du redan anställd på MÄlarenergi? Ansök via intranätet.
Mälarenergi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Läs mer om att jobba på Mälarenergi samt vår rekryteringsprocess här.
På Mälarenergi finns många yrkesgrupper och flera fackförbund representerade. Har du frågor kan du kontakta våra fackliga representanter här.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Mälarenergi utgör en vital del av samhället genom att leverera grundläggande funktioner som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att tillhandahålla viktiga och innovativa erbjudanden kan vi möjliggöra ett levande samhälle och blomstrande näringsliv. Just nu står vi inför vår största utmaning någonsin, att anpassa verksamheten så att vi kan lämna efter oss en hållbar värld till framtida generationer. Senast 2035 ska vi leverera energi med noll utsläpp av fossil koldioxid. Var med oss på Resan mot noll! Ersättning
fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälarenergi AB
(org.nr 556448-9150), https://www.malarenergi.se/om-malarenergi/jobba-hos-oss/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Gruppchef - Värme Produktion Automation
Ola Bornström Ola.Bornstrom@malarenergi.se Jobbnummer
9457706