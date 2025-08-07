Är du vår nya stjärna i köket?
2025-08-07
Vi söker dig som lagar mat med hjärtat. Du ser råvaror som något mer än bara ingredienser, du förstår dem, du respekterar dem och låter dem tala.
Du har erfarenhet i ryggen, du vet hur man planerar och prioriterar och du gillar när det är tempo i köket.
Du bryr dig om hela resan från ide till färdig tallrik. Dina tallrikar som lämnar köket och som du skapat får möta gästen med värme och omsorg!
Hos oss blir du en i familjen, vi tror på lagarbete, glädje och att det där lilla extra faktiskt gör hela skillnaden.
Vill du joina oss i Danderyd, sök på ditt sätt, maila ring eller smsa!
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chef ala carte". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fraiche Catering & Arrangements i Stockholm AB
(org.nr 556619-7975) Arbetsplats
Fraiche Catering AB Jobbnummer
9449347