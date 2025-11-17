Är du vår nya säljare på Vacker Hallarna?
Vacker Sverige AB / Säljarjobb / Halmstad Visa alla säljarjobb i Halmstad
2025-11-17
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vacker Sverige AB i Halmstad
, Helsingborg
, Kävlinge
, Kristianstad
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du vår nya hårexpert?
Vi söker dig som är positiv, driven och engagerad toppsäljare som älskar hår och alltid sätter kunden i fokus. Som säljare på Vacker har du som huvudsaklig uppgift att se till att alla våra kunder får en hög servicenivå från dig. Du ska välkomna kunderna och prioritera deras önskningar med värme och lyhördhet. Hos oss förstår man vikten av nöjda kunder och vill vara delaktig i salongens framgång tillsammans med sina kollegor. Vi söker dig som kan jobba självständigt, trivs i stora team, som tar initiativ och som tar ansvar. På Vacker jobbar vi med långsiktighet i vår service, vårt arbetssätt inspirerar kunderna att bli återkommande kunder genom vår professionalitet och kunskap.
Du gillar att jobba i ett glatt och högt tempo med inspirerande arbetskollegor. Du är målinriktad, ödmjuk och älskar att jobba med service och har ett stort intresse för hår och skönhet. Vi söker dig som är lösningsorienterad, flexibel och lojal. Utbildning eller erfarenhet inom detaljhandeln är ett krav. Du ska behärska svenska i tal och skrift.
Om VACKER
VACKER är Sveriges mest snabbväxande hårälskande företag. VACKER är ett nytt butikskoncept från frisörbranschen tillägnat alla hårälskande besökare av köpcentrum. Vi erbjuder stora butiker fulla av marknadens professionella hårvårdsprodukter och håraccessoarer till låga priser och omkring ett dussin duktiga och välutbildade frisörer i en generös och tilltalande butiksmiljö. Vi erbjuder en exceptionell service och vill verkligen att du ska trivas hos oss
Den första VACKER-butiken etablerades 2010 på Frölunda Torg och VACKER har sedan dess varit ett snabbväxande företag som befinner sig i en ständig utvecklingsfas. VACKER är medlem i Frisörföretagarnas förbund och står för ordning och reda. Vi följer kollektivavtalet och erbjuder bra lönevillkor. VACKER vill uppgradera frisöryrket och dess utbildningar. Vi erbjuder utbildningar inom produkt, färg, klipp och teknik.
Tillträde: snarast
Tjänsten innefattar 20h/veckan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: isabelle@vacker.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikspersonal Hallarna". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vacker Sverige AB
(org.nr 556806-5857), http://www.vacker.se
Prästvägen 1 (visa karta
)
302 36 HALMSTAD Jobbnummer
9608002