Är du vår nya resurs till vårt fritidshem
Gottskär Grundskola Ekonomisk förening / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Kungsbacka Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Kungsbacka
2026-07-16
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Vi söker dig som vill arbeta i vårt fritidhem på vår fina skola. Vill du vara en viktig del i en professionell och fantastisk skola med 225 elever? Vi är en fristående grundskola som drivs som en ekonomisk förening.Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Vill du vara en del av ett grymt team där eleven alltid står i fokus? Vi söker dig som är engagerad och positiv och vill visa det med våra elever i fritidshemmet i åldrarna 6-12 år.
Vi söker dig som:
Har viss erfarenhet av arbete i fritidshem eller annat arbete med elever/barn.
Är en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete i arbetslaget
Sätter elevens utveckling och trygghet i första rummet
Hos oss blir du en del av ett engagerat och stöttande team där vi tillsammans arbetar för att skapa meningsfulla dagar för våra elever – främst på eftermiddagar.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
En arbetsplats med nära relationer mellan elever, personal och vårdnadshavare
Ett självständigt och omväxlande arbete där du har en viktig roll.
En stabil och engagerad organisation där vi tillsammans skapar bästa möjliga miljö för våra elever.
Tjänsten är på heltid.
Vi hanterar ansökningar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: tuula.jacobson@gottskargrundskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gottskär Grundskola Ekonomisk förening
, https://gottskargrundskola.se/
Landstormsvägen 37 (visa karta
)
439 93 ONSALA Arbetsplats
Gottskär Grundskola Kontakt
Skolchef
Tuula Jacobson tuula.jacobson@gottskargrundskola.se 0760354150 Jobbnummer
10004804