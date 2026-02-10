Är du vår nya pizzabagare?
Hatamson Restaurang AB (Ararat pizzeria) / Kockjobb / Torsby Visa alla kockjobb i Torsby
2026-02-10
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hatamson Restaurang AB (Ararat pizzeria) i Torsby
Hatamson Restaurang AB (Ararat pizzeria)
Pizzabagare
Kommun: Torsby
Korta fakta om jobbet
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Antal jobb: 2
Så ansöker du
Arbetsgivarens mejl:Hafiz.beinur.foodab@gmail.com
Om jobbet
Vi söker två pizzabagare till Ararat Pizzeria i Torsby! Vi söker två positiva och arbetsvilliga personer som vill bli en del av vårt team. Vi är en populär pizzeria i Torsby som lägger stor vikt vid kvalitet, tempo och bra service.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
• Förberedelse och tillagning av pizzor
• Städning och ordning i köket
• Hjälpa till vid kassan vid behov
Vi söker dig som:
• Gillar att arbeta i kök och kan jobba i högt tempo
• Är ansvarsfull och flexibel
• Har erfarenhet som pizzabagare
• Talar svenska, engelska eller ett annat språk du kan kommunicera med oss på
Plats: Torsby
Omfattning: Heltid
Ansökan: Skicka din ansökan till hafiz.beinur.foodab@gmail.com
Välkommen till Ararat Pizzeria - där vi bakar med hjärtat! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: hafiz.beinur.foodab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hatamson Restaurang AB
(org.nr 559155-4802)
Järnvägsgatan 18 (visa karta
)
685 34 TORSBY Arbetsplats
Hatamson Restaurang AB (Ararat pizzeria) Jobbnummer
9735304