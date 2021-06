Är du vår nya personalassistent? - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Administratörsjobb i Malmö

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Malmö2021-06-30Nu söker vi en superkollega som vill anta rollen som personalassistent till teamet som arbetar med lager/produktion. Är du student och sugen på ett fartfyllt och roligt extrajobb, då har vi jobbet för dig!I tjänsten kommer du att assistera och stötta våra rekryterare i deras arbete. Du kommer arbeta inom vår enhet som fokuserar på tjänster inom lager och produktion. I tjänsten kommer du jobba mot flera olika kunder, och därmed också flera olika tjänsterI tjänsten kommer du jobba med stora delar av rekryteringsprocessen. Du kommer bland annat arbeta med:AnnonsutformningUrval, telefonintervjuer, inbokning av intervjuer samt referenstagningAdministration kring kandidaterSchemaläggningArbetstiderna är mån-fre kl 8-17, du ska ha möjlighet att jobba minst 16 h i veckan. Du kommer i tjänsten jobba från StudentConsultings kontor i centrala Malmö.Vi som jobbar på StudentConsulting trivs i en nytänkande, snabbt föränderlig och tempofylld arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans för att nå resultat samt att bygga långsiktiga kundrelationer. StudentConsulting är ett av Sveriges ledande bolag inom bemanning och rekrytering med kontor över hela Norden. Vi är ett ungt bolag där det är högt i tak och kreativiteten flödar.Sökord: Rekrytering, Rekryterare, Personal, Personalassistent, Bemanning, Studenter2021-06-30Du kommer till ett företag som verkligen vill och kan ännu mer, vi kommer bli ett dreamteam om du också gillar att arbeta hårt för att nå dina mål.Vi söker dig som är i början av din karriär och vill ha ett roligt, utmanande och utvecklade extrajobb. Vi tror att du pluggar PA eller liknande och vill nu få in en fot i branschen. Om du har viss erfarenhet av liknande arbete sen innan ses det som meriterande, dock inget krav.Som person trivs du i en dynamisk organisation där den ena dagen inte är den andra lik. För att passa in i vårt team bör du vara en lagspelare, ha ett stort intresse för människor och genom ett helhjärtat engagemang vara en god representant för StudentConsulting. Du är självständig, noggrann, effektiv och utåtriktad.Att vi har roligt tillsammans och kan peppa varandra inom teamet är väldigt viktigt. Det vill vi att du också tycker är viktigt när du väljer oss.För att vara aktuell för tjänsten ska du studera på högskola eller universitet och ha möjlighet att arbeta ca 16 h i veckan. För att vara aktuell ska du studera minst 1,5 år till. Du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt, tjänsten startar i slutet av augusti.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-13Studentconsulting Sweden AB (Publ)5837681