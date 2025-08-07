Är du vår nya Lönespecialist?
NSP Gallus AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NSP Gallus AB i Stockholm
, Solna
, Sollentuna
, Täby
, Uppsala
eller i hela Sverige
Till vårt kontor i centrala Stockholm söker vi nu en Lönespecialist som vill bli en del av ett tight och engagerat team som arbetar nära varandra.
Tillsammans driver vi utvecklingen av löneavdelningen framåt där nya idéer välkomnas.
Denna tjänst är perfekt för dig som är driven, lösningsorienterad och bidrar till en bra stämning på jobbet.
Vilka är vi?
Nordic Service Partners (NSP) grundades år 2004 och har vuxit till att bli ett av Sveriges ledande restaurangföretag med fokus på snabbmatsrestauranger. Vi är den främsta franchisetagaren för Burger King i Sverige och Danmark och sedan 2015 även för KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige. Totalt sett har verksamheten ett 90-tal restauranger fördelat på de olika varumärkena.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Lönekörningsprocessen från ax till limpa för två bolag med både tim- och månadsavlönade
Säkerställa att bolaget betalar ut löner enligt gällande lagar och kollektivavtal
Bokföring och avstämningar
Support och utbildning till restaurangchefer och andra ledare
Rapportering till myndigheter
Utfärdande av arbetsgivarintyg och intyg till anställda
Kontinuerligt förbättra funktioner och rutiner i löneprocessen
Du som person:
Du tycker om att ge stöd i löne- och personalfrågor då support och lärande är en stor del av vårt arbete. Vi arbetar tätt med vår HR-avdelning och ser därför att man tycker att det är intressant med arbetsrättsliga frågor.
Gillar att arbeta självständigt men har också lätt för att samarbeta i team och skapa goda relationer med din omgivning.
Då vi ständigt utvecklar våra processer och digitala arbetssätt ser vi att du är en person som gärna är med och påverkar och tar dig an utmaningar.
Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt och arbeta mot deadlines.
Goda kunskaper i Office-paketet, främst Excel.
Kunna kommunicera obehindrat på Engelska och Svenska, både skriftlig och muntligt.Publiceringsdatum2025-08-07Dina personliga egenskaper
En positiv person som sprider glädje omkring sig
Du är flexibel och trivs i en miljö med högt tempo
Prestigelöst förhållningssätt i arbetet
Krav är eftergymnasial utbildning inom området alternativt arbetslivserfarenhet. Meriterande men inte nödvändigt är tidigare erfarenhet av lönesystemet Agda och/ eller schemaprogrammet Quinyx.
Tillsvidareanställning 100% med 40 timmar i veckan (provanställning 6 månader tillämpas)
Tillträde augusti eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Gamla stan Stockholm.
Kontoret är vår primära arbetsplats men vi erbjuder en hybrid lösning där arbete hemifrån är möjligt enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan snarast. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NSP Gallus AB
(org.nr 556244-9974) Arbetsplats
KFC (NSP Gallus AB) Jobbnummer
9449693