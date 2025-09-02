Är du vår nya lagerchef hos Happy Boss?
Lagerchef hos Happy Boss
Happy Boss AB erbjuder helhetslösningar som effektiviserar och förenklar livet på kontoret. Med vår vision om att frigöra kundens tid och våra ledord "Enkelt, professionellt och personligt" strävar vi efter att skapa långsiktiga kundrelationer med hög tillit och tydlighet. Vi är stolta över att vara ett Great Place to Work och erbjuder en arbetsplats där utveckling, gemenskap och glädje står i fokus.
Nu söker vi en driven och erfaren lagerchef till vårt lager där hela vår verksamhets hjärta finns. Du är en central del i det operativa flödet och säkerställer att lagret fungerar effektivt, strukturerat och med hög kvalitet. Rollen innebär både strategiskt ansvar för rutiner och processer samt operativt ansvar för dagliga arbetsuppgifter tillsammans med teamet. Vi erbjuder en stimulerande roll med stort eget ansvar och möjlighet att forma framtiden för detta växande område.
Om rollen
Som lagerchef på Happy Boss kommer du att ta stafettpinnen för en verksamhet som vuxit väldigt mycket på kort tid. Idag har lagret en lageransvarig som kommer börja i en annan roll hos Happy Boss. Du förväntas ta vid som lagerchef och i takt med att lagret växer även ansvara för kommande rekryteringar av medarbetare som kommer arbeta på lagret tillsammans med dig.
Ditt ansvar:
Leda och utveckla lagret för att säkerställa hög effektivitet och god arbetsmiljö.
Ansvara för vår egen logistik och distribution som innefattar godshantering, inköp, godsmottagning och utleveranser.
Ansvara för externa in och utleveranser, hantering av 3PL, order läggning och ärendehantering.
Säkerställa att lagersaldon är korrekta och uppdaterade i affärssystemet.
Planera och optimera arbetsflöden och rutiner för att möta verksamhetens behov.
Hantera inventeringar och följa upp avvikelser.
Ansvara för att arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter efterlevs.
Ansvara för hanteringen av livsmedel enligt Livsmedelverket och vår HACCP.
Samarbeta nära med chaufförer, servicekoordinatorer och övriga avdelningar för att säkerställa en smidig leveranskedja.
Föreslå och driva förbättringar inom lagerhantering, struktur och processer.
Din profil För att lyckas i rollen som lagerchef ser vi att du har erfarenhet av arbete i logistikflöden och på lager. Kanske även på ett lager som varit mindre men vuxit sig större under din närvaro. Du är van att arbeta både strukturerat, fysiskt och kan prioritera efter verksamhetens flöde.
Vi vill att du är och / eller har:
Flexibel och prestigelös - redo att hugga i där det behövs, även på andra avdelningar exempelvis vid sjukfrånvaro och semester.
Stark kommunikativ förmåga och god samarbetsförmåga.
Resultatorienterad och drivs av att skapa ordning och struktur.
God vana att arbeta i affärssystem och digitala lagersystem.
Förmåga att arbeta strukturerat, lösningsorienterat och med hög noggrannhet.
Erfarenhet av inventering och lageroptimering.
Har goda IT-kunskaper och kan hantera administrativa system.
Har B-körkort (krav).
Har truck-körkort (krav).
Vad vi erbjuder:
En roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka.
En stimulerande arbetsmiljö där vi har roligt tillsammans och firar framgångar.
Utvecklingsmöjligheter i en växande organisation.
En arbetsplats med tydligt fokus på gemenskap, glädje och samarbete.
Arbetstider:
Heltid, 40 timmar/vecka - arbetstiderna kan komma att variera efter verksamhetens behov. Ersättning
