Är du vår nya kyltekniker?
2025-10-14
Om rollen
Vi söker nu en ny kollega till vårt team av fälttekniker med expertis inom komfortkyla, processkyla och VRV-system. Du utgår hemifrån - så din bostadsort spelar mindre roll - och reser frekvent inom Sverige för att stötta våra kunder på plats.
I rollen får du både arbeta praktiskt och dela med dig av din kunskap, och du blir en viktig ambassadör för Daikin ute på fältet.
Vad du kommer att göra
Driftsätta och optimera kylsystem
Utföra service, underhåll och felsökning
Utbilda kunder på plats eller i våra utbildningscenter
Ge teknisk support via fjärrövervakning, telefon eller e-post
Dokumentera insatser i våra digitala system
Du är vanligtvis ute på fältet 4 dagar i veckan, medan en dag ägnas åt planering och fjärrsupport. Våra arbetstider är mån-tors 8-16.30 och fre 8-16.00.
Vem vi söker
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet som kyltekniker inom komfort- och processkyla
Kylcertifikat klass 1
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska (både tal och skrift)
Förmåga att ta till dig ny teknik och nya system
Meriterande om du även har:
Erfarenhet av CO2-anläggningar eller R290-system
Kunskap inom styr- och reglerteknik
Du är en trygg och lösningsorienterad person som gillar att arbeta självständigt. Du har en god kommunikativ förmåga och kan förklara tekniska problem på ett enkelt och sakligt sätt - både för kunder och kollegor.
Varför Daikin?
Hos oss får du inte bara ett spännande jobb - du får också en arbetsgivare som satsar på din utveckling. Vi erbjuder:
6 veckors semester
5000 kr i friskvårdsbidrag
Bra pensionsavtal
Löpande utbildningar i Sverige och utomlands
Ett stöttande team
Vi vet att engagerade medarbetare är nyckeln till vår framgång - därför investerar vi i både din kompetens och trivsel.
Ansökan
Låter det här som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan - urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor? Kontakta gärna Sewit Mikael (HR) på: sewit.mikael@daikin.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Daikin Sweden AB
