Är du vår nya konsultchef i Skåne?
IC Energy AB / Chefsjobb / Lund
2025-10-20
Vi söker dig som vill ha rollen som konsultchef på ett modernt och expansivt företag med en unik företagskultur om vi får säga det själva. Som konsultchef hos oss får du en central roll där du från början Det här är en spännande chans för dig som vill kombinera tekniska uppdrag hos kunder med en ledande roll internt. Som konsultchef hos oss får du det bästa av två världar - att utveckla affärer och medarbetare samtidigt som du bidrar med din egen expertis i kunduppdrag. Om rollen Som konsultchef arbetar du brett med försäljning, rekrytering och ledarskap vilket ger dig varierande dagar. Ditt fokus ligger på att bygga nätverk, utveckla affärer och skapa långsiktiga relationer med kunder, medarbetare och kandidater. Vi är etablerade i Varberg och har idag även några medarbetare i Skåne och satsar nu på att etablera oss i Lund. Det innebär att du kommer vara med och bygga upp kontoret och utforma tillväxtresan tillsammans med oss. Du har stora möjligheter att påverka och göra skillnad. I rollen ingår inledningsvis också att delvis arbeta ute i uppdrag hos kund och då inom ditt specialistområde. Vem är du? Vi ser att du är en ödmjuk och resultatinriktad spelare som gillar utmaningar och har en positiv energi. Du uppskattar en snabbrörlig och personlig företagskultur samt tycker om att överträffa förväntningar hos dem som du kommer i kontakt med. Du är bra på att uttrycka dig muntligt och skriftligt och har ett bra sinne för struktur. Det är också viktigt att du har god människokännedom och ett intresse för att träffa nya människor. Vi ser gärna att du har haft en ledande roll tidigare. Du är ingenjör och har specialistkompetens inom ett tekniskt område, gärna med erfarenhet av att arbeta som konsult. Din tekniska bakgrund kombinerat med ditt intresse för affärer och människor gör att du kan bygga starka och långsiktiga relationer. Vilka är vi och varför ska du välja oss? Vi är ett konsultföretag med teknikkonsulter som har spetskompetens inom energi, bygg och stadsutveckling. Vi motiveras extra mycket av projekt som har betydelse för vår framtid. Hos oss hittar du engagerade och drivna kollegor som bildar en stark och omtänksam gemenskap. Hos oss är det roligt att jobba och inte nog med det så har vi såklart också särskilt bra villkor i form av bra löner, flexibilitet, friskvårdsbidrag, tjänstepension, sjukförsäkring och roliga aktiviteter. Vårt huvudkontor ligger i Varberg och vi verkar i uppdrag på väst- och östkusten. Vi är redan ett gott gäng kollegor och vi vill bli fler. Vi har påbörjat en spännande resa som vi gärna vill ha dig med på! Övrigt Känner du igen dig i beskrivningen ovan och vill vara en del av vårt gäng? Sista ansökningsdag är den 16 november 2025, men rekrytering kommer ske löpande. Har du frågor om tjänsten? Hör av dig till hr@icenergy.se
