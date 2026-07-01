Är du vår nya köksmästare?
Mölndals kommun / Kockjobb / Mölndal Visa alla kockjobb i Mölndal
2026-07-01
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Tillsammans med dina 140 kollegor i 70 kök på måltidsenheten skapar vi varje dag bästa möjliga måltid genom att sätta gästen i fokus och är lyhörda i dialogen med våra kunder. Vår strävan är att tillaga måltiderna så nära gästen som möjligt. Därav har vi till största delen tillagningskök. Vi följer Livsmedelsverkets riktlinjer Bra måltider i skola/förskolan.
Du kommer att vara placerad i köket på Fässbergsskolan i centrala Mölndal som är en skola för elever i årskurs 4–9. Här tillagas ca 900 lunchportioner dagligen till Fässbergsskolans elever och pedagoger samt även utskick till gymnasieskola. Mellanmål serveras till skolans fritidsverksamhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Vi söker nu en köksmästare som har ett stort engagemang och nyfikenhet för måltider samt ett genuint intresse för att leverera god och näringsriktig mat.
I köket arbetar du tillsammans med fem kollegor och som köksmästare är du den kreativa kraften som leder och tar ansvar för kökets produktion och uppsatta mål. Du har en nyckelroll i ditt arbetslag och är enhetschefens förlängda arm.
Ditt uppdrag som köksmästare är att på ett inkluderande och pedagogiskt sätt leda det operativa arbetet i köket. Du är synlig, närvarande och aktiv i verksamheten, både för arbetsgruppen och matsalens gäster och säkerställer en hög kvalitet och servicenivå. Hållbarhet är en del av ditt uppdrag och du har ett miljö- och klimatanpassat arbetssätt.
Arbetet innefattar både praktiska och administrativa arbetsuppgifter där också deltagande på matråd, recept-, meny- och inköpsplanering samt egenkontroll, uppföljning av budget och verksamhet, fakturahantering och att arbeta i kostdataprogram ingår.
Du har även en stöttande och arbetsledande roll i närliggande skolor och förskolor tillsammans med enhetschef i det geografiska området. Du deltar i stadens köksmästargrupp som driver utvecklingen av måltiderna tillsammans med verksamhetsutvecklare.
Läs mer om de förmåner du har som anställd i Mölndals Stad: https://www.molndal.se/startsida/arbete-och-naringsliv/jobba-i-molndals-stad/formaner.htmlKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kock med minst fem års dokumenterad arbetslivserfarenhet. Du har även utbildning till köksmästare eller dokumenterad erfarenhet av arbetsledning i kök som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har arbetat som köksmästare i både offentlig och privat sektor. Du behöver ha god kunskap om livsmedelsallergi och vara trygg i att hantera specialkost.
Svenska språket hanterar du med enkelhet, både skriftligt och muntligt. För att lyckas i ditt uppdrag behöver du ha god datorvana och kunskaper i Officepaketet samt ha vana i att kommunicera via digitala forum.
Du är en kreativ och positiv person med god samarbetsförmåga och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du skapar delaktighet och engagemang genom att säkerställa att alla kollegor upplever ett positivt arbetsklimat. Du är väl insatt i områdets och verksamhetens uppgifter kopplade till ekonomi, inköp och egenkontroll.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Känner du att detta är något för dig? Välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335175". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
431 33 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndals stad, Stadsserviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anneli Selling 031-315 13 71 Jobbnummer
9988180