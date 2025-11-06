Är du vår nya juniora markförhandlare till Örebro?
Är du nyutexaminerad eller precis påbörjat din karriär? Vill du ta chansen att kombinera markförhandling och samhällsviktiga projekt? Trafikverket söker nu en junior markförhandlare till Örebro med vilja att lära och utvecklas för att stötta väg- och järnvägsprojekt med olika komplexitet och omfattning.
Hos oss på Trafikverket erbjuder vi dig en modern arbetsplats med många spännande utmaningar. Tillsammans med engagerade kollegor kommer du att bidra och vara till nytta för hela samhället. Så kom och bli en del av oss - och gör Sverige närmare!
Som junior markförhandlare kommer du att växa in i rollen som markförhandlare genom att till en början stötta erfarnare kollegor samt självständigt vara ansvarig för mindre ärenden. Rollen som markförhandlare är med i hela kedjan från planläggning, projekteringsarbete, byggskede till överlämning av färdig anläggning. Det är en varierande roll med ansvar för markåtkomstfrågor vilket bland annat innebär att:
förhandla om ersättning för köp av och intrång på fastigheter
upprätta fastighetsrättsliga avtal
hantera skadereglering/tvister
delta i planläggnings- och projekteringsarbete
representera Trafikverket i lantmäteriförrättningar samt andra kontakter med myndigheter och enskilda fastighetsägare
Arbetet innebär ibland möten utanför kontorstid, till exempel samrådsmöten med allmänheten, markägarsammanträden och lantmäterisammanträden.
Hos oss har du goda utvecklingsmöjligheter, vi ser att du inom några år tar dig an en markförhandlarroll och självständigt utgör stöd i fastighetsrättsliga frågor i infrastrukturprojekten.
Övrig information
Kommer du ta ut din examen under januari 2026 så behöver du komplettera med detta bevis innan du kan anställas.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill, möjlighet att ha en dialog med din chef kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor upp till två dagar i veckan.
Placeringsort för tjänsten är Örebro.
De första intervjuerna kommer preliminärt att hållas via Skype under vecka 50-51.
Vi söker dig som är i starten av din karriär och som vill fördjupa och bredda din kompetens inom de fastighetsrättsliga frågorna. Arbetet tillsammans med markförhandlaren innebär många kontakter med markägare, allmänheten och andra intressenter både inom och utanför Trafikverket. För att lyckas i rollen ser vi därför att du är självgående och har mycket god kommunikationsförmåga, vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du är också initiativtagande och ser självständigt vad som behöver göras och agerar därefter samt har god samarbetsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Därutöver motiveras du av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra. Du har även en god analytisk problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp (120p) uttagen 2023, 2024, 2025 eller som kommer ta ut din examen som senast under januari 2026, inom lantmäteri, samhällsbyggnad eller juridik med inriktning mot fastighetsrätt, alternativt har du annan utbildning i kombination med erfarenhet som Trafikverket sammantaget bedömer som likvärdig
har körkort för personbil
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
har minst något års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom fastighetsrätt, alternativt annan erfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdigtSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
