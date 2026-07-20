Är du vår nya internationella sekreterare?
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2026-07-20
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Vill du arbeta i en central och växande del av vår verksamhet där du som internationell sekreterare får en nyckelroll i att skapa struktur, kvalitet och effektiv samordning? Sök det här jobbet på Finansinspektionen (FI)!
Om jobbet
I rollen som internationell sekreterare ansvarar du för att löpande hantera administrativt arbete kopplat till bankområdets internationella verksamhet, bland annat inom europeiska bankmyndigheten (EBA), europeiska systemrisknämnden (ESRB) och Baselkommittén. Arbetet innefattar exempelvis att bevaka och hantera mejltrafik från EBA:s tillsynsstyrelse (BoS), ESRB och Baselsekretariatet samt att ansvara för administration inför, under och efter beredningar för EBA BoS, EBA:s större kommittéer, ESRB och Baselkommittén. Du ansvarar även för koordinering och informationsdelning vid skriftliga förfaranden inom EBA, ESRB och Baselkommittén samt för diarieföring kopplad till relevanta internationella processer. Du bidrar dessutom till samordningen av områdets internationella arbete genom administrativt stöd och koordinering, inklusive att vid behov stödja planeringen av internationella besök och utbildningsinsatser. Därutöver kan även andra administrativa arbetsuppgifter inom Bankområdets kanslis ansvarsområden ingå.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
har avslutad gymnasieutbildning
har minst två års erfarenhet av att samordna och hantera en stor variation av administrativa uppgifter
tidigare har arbetat med att stötta flera roller i en organisation i administrativa frågor
är van att samtidigt hantera och samordna en stor mängd, ofta komplexa och varierade, administrativa uppgifter med hög noggrannhet och precision
uttrycker dig mycket väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
har relevant eftergymnasial utbildning med inriktning mot administration eller liknande område
har studerat juridik, statsvetenskap eller ekonomi
har utbildning med inriktning på EU-kunskap
har erfarenhet av administrativt arbete kopplat till internationella samarbeten, gärna inom EU eller myndighetskontext
har kunskap om EU:s institutioner och det finansiella systemet, inklusive banker
har förståelse för lagstiftningsprocessen på EU-nivå.
Om dig
I det här jobbet behöver du
bidra till ett gott samarbete
planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt med hög grad av struktur och noggrannhet, även vid korta deadlines
driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
kommunicera tydligt med olika målgrupper
vara hjälpsam, flexibel och bemöta andra på ett vänligt och respektfullt sätt.Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden. På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen. Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Lönespann för den här tjänsten är 30 000–40 000 kr/månad.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Vid avslut av anställning kan bestämmelser om karens bli tillämpliga om övergång exempelvis sker till verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn.
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Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis. Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Rekryterande chef: Caroline Rygaard, biträdande verksamhetsområdeschef
Kontakt: Ring 08-408 980 00, be att få tala med Hr
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
(org.nr 202100-4235)
S (visa karta
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111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Finansinspektionen Jobbnummer
10007056