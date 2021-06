Är Du Vår Nya Innesäljare/uthyrare I Höganäs? - Renta AB - Säljarjobb i Höganäs

Prenumerera på nya jobb hos Renta AB

Renta AB / Säljarjobb / Höganäs2021-06-30Renta - maskinuthyrarna som bryr sigBygga är en lagsport och här är varje spelare superviktig. Med stor frihet skapas engagemang. Ett engagemang som förenar. Därför är den individuella friheten central och omtanken lokal. Men minst lika central är våra kunder, vår nummer 10. Det är tack vare dem som spelet klaffar och det är dem som utvecklade oss till att bibehålla det lilla bolagets charm i takt med att vi lagt på oss de stora bolagens muskler. Med 43 depåer i hela Sverige har vi samlats under samma flagg, maskinuthyrare som tror på samma sak. Som bryr sig. Om den lokala byggaren och närområdet hela vägen ut till riksbyggaren och Sverige. Om varandra och om dig. Du med?Vad kommer du som innesäljare/uthyrare att göra?Våra kunder bygger allt möjligt med våra maskiner. Lite varsomhelst dessutom. Du däremot, du kommer bygga relationer. Du möter kunder, ger råd om lämplig utrustning, träffar avtal, skriver order och levererar; för avhämtning eller leverans. Du är också leendet kunden möter vid återlämning då du bedömer maskinernas kondition och kundens framtida behov. På tal om behov är du alltid redo att rycka in och hjälpa till med enklare reparationer och utkörning av utrustning. Vi hjälps åt, för bygga är en lagsport.Vi söker dig som...älskar sociala sammanhang och sällskap. Framför allt sällskapet. För du är social. På riktigt. För ändring? Visst läste du -förändring? Din benägenhet till snabba vändningar är lika självklar som din pulserande entreprenörsådra. Vi är ett -entreprenörsdrivet gäng som värnar om stor individuell frihet, ett lokalt engagemang och styrkan i att vara förenade tillsammans. Du med? Vi frågade: ska du med?Våra tre önskemål till dig:Erfarenhet från bygg- och anläggningsmaskiner är meriterandeDatorvana då all offert -, order- och dokumenthantering sker i vårt administrativa systemDu är problemlösare med god initiativförmåga: snabb på fötternaVarför Renta?Vi vill utmana hela branschen och visa alla hur ett nationellt bolag faktiskt kan värna om varje enskild människa också. Maskinerna i all ära, vi är problemlösare och lagspelare. Har kollegan eller kunden behov av en hjälpande hand, då ger vi denne två. Vi kallar det för sunt Rentaförnuft. Du kommer få friskvård, femveckorssemester och en riktigt fartfylld vardag. Men framför allt ett engagemang som bara måste upplevas. Om du är en som bryr sig är det dags att författa brevet om dig själv och samla ihop din livsresa (CV). För vi läser ansökningar från hjullastarn och vill ha dig ombord innan den hyrs ut - igen.Varaktighet & LönProvanställning, för att sedan övergå till tillsvidare-anställning. Tillträde snarast. Fast lönKontaktperson & ansökanYtterligare information ringer du Robert Persson, 070-710 04 54Ansökan görs via e-post till robert.persson@renta.se Märk mailet med: Ansökan Innesäljare HöganäsVi intervjuar och gör urval löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är 2021-08-15.Välkommen med din ansökan snarast!Om RentaVi finns för hela Sverige. Från norr till söder, öst till väst. För vi bryr oss om ditt bygge. Som maskinuthyrare till främst bygg- och anläggningsbranschen erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Vi är 650 anställda som vet att frihet skapar engagemang, och det är det som förenar oss. Vi växer eftersom vi fortsätter investera i nya depåer och utrustning av högsta kvalitet. Men framför allt för att vi bryr oss om det lokala närområdet, om varandra och våran nr 10 - kunderna, för bygga är en lagsport.2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-08-15Renta ABPottenborgsvägen 16-1826357 Höganäs5839054