Är du vår nya Innesäljare i Malmö?
2025-09-02
EUROPART strävar alltid efter att ha de bästa medarbetarna och nu har du chansen att bli en del av vårt team! Vi tror att samarbete är nyckeln till framgång och arbetar kontinuerligt för att stärka teamkänslan och trivseln. Vi värdesätter våra medarbetare och sätter högt värde på att skapa en arbetsmiljö som främjar gemenskap, utveckling och innovation. Tillsammans skapar vi möjligheter!
Är du en engagerad och driven person som brinner för kundservice och försäljning? Vill du bli en del av ett framgångsrikt företag inom fordonsindustrin? Då har vi den perfekta tjänsten för dig- Innesäljare på EUROPART i Malmö!
Om jobbet
Som Innesäljare på EUROPART i Malmö kommer du att spela en central roll i att stärka våra kundrelationer och driva försäljningen framåt. Du kommer att arbeta med:
Proaktivt bearbeta filialens kunder för att öka försäljningen
Att bygga långsiktiga relationer med våra befintliga och nya kunder
Aktiv försäljning och rådgivning till våra kunder om våra produkter och tjänster.
Orderadministration och uppföljning för att säkerställa att våra kunder alltid är nöjda
Hantera reklamationer och returärenden
Arbeta för att försäljningsbudgeten nås.
En del lagerarbete kan förekomma
Samarbeta med utesäljare och andra kollegor för att nå gemensamma mål.
Vad söker vi?
Vi ser många vägar in på Europart, din inställning och engagemang är den viktigaste egenskapen. Vi tror att du är social, kommunikativ och tycker om att ha många olika kontaktytor. Du har sinne för affärer och en förmåga att skapa hållbara relationer samt förtroende hos kunden. Är du dessutom lyhörd, lösningsorienterad och kan arbeta både självständigt och i team kan detta verkligen vara jobbet för dig!
Du har tidigare fordonstekniska kunskaper
Har erfarenhet av försäljning och kundservice
Har god datorvana och kan hantera affärssystem
Behärskar svenska flytande i tal och skrift, samt grundläggande kunskaper i engelska
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande roll i ett internationellt och marknadsledande företag där du blir en del i ett framgångsrikt team. Vi är ett kundorienterat företag med fokus på service och kvalitet. Vårt företag befinner sig i en expansiv fas och vi vill gärna utvecklas tillsammans med våra medarbetare. Villkor enligt gällande kollektivavtal.
En spännande och utvecklande roll i ett stabilt och expansivt företag.
Möjlighet att arbeta med marknadsledande produkter och lösningar.
En trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Stöd och utbildning för att utvecklas i din roll och nå dina mål.
Om företaget
EUROPART Group är Europas ledande leverantör av reservdelar, verktyg och tillbehör för nyttofordon, bussar, skåpbilar och specialfordon. Med ett omfattande sortiment på över 400 000 delar och en stark närvaro på marknaden i 28 länder och 300 försäljningsställen, erbjuder vi produkter och lösningar som våra kunder kan lita på. Dessutom har EUROPART kvalitetsprodukter av vårt eget märke EUROPART Premium Parts med över 7 500 tillgängliga delar.
Välkommen till EUROPART - där din framgång är vår framgång!
Låter detta som en utmaning för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag, vi utför urval löpande.
Din kontaktperson för denna rekrytering:
Merdjan Hadjiev, m.hadjiev@europart.net
Merdjan Hadjiev, m.hadjiev@europart.net
