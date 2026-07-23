Är du vår nya gruppchef inom underhåll till Mälarenergi?
Experis AB / Gruv- och metallurgijobb / Västerås Visa alla gruv- och metallurgijobb i Västerås
2026-07-23
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Vill du ansvara för och säkerställa så rätt kompetens, kapacitet och förutsättningar finns för att underhållsverksamheten kan bedrivas säkert, effektivt och långsiktigt hållbart?
Då kan det vara dig vi söker!
Din roll Att arbeta som gruppchef UH teknik innebär att man kommer ansvara för och säkerställa så rätt kompetens, kapacitet och förutsättningar finns för att underhållsverksamheten kan bedrivas säkert, effektivt och långsiktigt hållbart. Uppdraget innebär att leda, utveckla och bemanna gruppen utifrån verksamhetens behov. Rollen ska stödja den operativa verksamheten genom att tillhandahålla rätt teknisk kompetens och skapa förutsättningar för samordning och flexibilitet mellan teknikområden. Uppdraget omfattar även att stärka kompetensförsörjning, samverkan och utvecklingsförmåga inom underhållsorganisationen.
Du kommer att leda ett trettiotal medarbetare samt ansvara för arbetsmiljö, medarbetarsamtal, lön och rehabilitering.
Rollen är ny och vi söker dig som vill vara med och utveckla den framåt. Du kommer ha ett nära samarbeta med närmaste chef, funktionsledare samt medarbetare.
Vi söker dig som har
relevant teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom underhåll eller processverksamhet
erfarenhet av arbetsledning eller samordning av personal
erfarenhet av kompetensplanering och bemanningsoptimering
kunskap om arbetsmiljöarbete och arbetsrättsliga processer
förståelse för underhållsverksamhet och tekniska kompetensbehov
Meriterande erfarenhet
underhållsverksamhet inom energi- eller processindustri
arbete i matrisorganisation eller tvärfunktionell samverkan
Personliga förmågor
leda och utveckla medarbetare utifrån verksamhetens behov
planera och säkerställa långsiktig kompetensförsörjning
skapa samarbete i en tvärfunktionell organisation
balansera verksamhetskrav, resursutnyttjande och medarbetarperspektiv
strukturera och göra tydliga prioriteringar samt uppföljningar
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en trygg anställning med bra arbetsvillkor. Vi tror på balans mellan jobb och fritid. Du har alltid möjlighet att utvecklas och bygga karriär inom företaget. Tillsammans med dina kollegor blir du en del av vår förändringsresa för att minska utsläpp av fossil koldioxid. Vi gör Mälardalen till en region dit människor vill flytta, leva och verka. Idag och imorgon.
Övrigt
Läs mer om att jobba på Mälarenergi samt vår rekryteringsprocess här.
Mälarenergi utgör en vital del av samhället genom att leverera grundläggande funktioner som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att tillhandahålla viktiga och innovativa erbjudanden kan vi möjliggöra ett levande samhälle och blomstrande näringsliv. Just nu står vi inför vår största utmaning någonsin, att anpassa verksamheten så att vi kan lämna efter oss en hållbar värld till framtida generationer. Senast 2040 ska vi leverera energi med noll utsläpp av fossil koldioxid. Var med oss på Resan mot noll!
Som gruppchef UH teknik innebär att man kommer ansvara för och säkerställa så rätt kompetens, kapacitet och förutsättningar finns för att underhållsverksamheten kan bedrivas säkert, effektivt och långsiktigt hållbart. Uppdraget innebär att leda, utveckla och bemanna gruppen utifrån verksamhetens behov. Rollen ska stödja den operativa verksamheten genom att tillhandahålla rätt teknisk kompetens och skapa förutsättningar för samordning och flexibilitet mellan teknikområden. Uppdraget omfattar även att stärka kompetensförsörjning, samverkan och utvecklingsförmåga inom underhållsorganisationen.
Du kommer att leda ett trettiotal medarbetare samt ansvara för arbetsmiljö, medarbetarsamtal, lön och rehabilitering.
Rollen är ny och vi söker dig som vill vara med och utveckla den framåt. Du kommer ha ett nära samarbeta med närmaste chef, funktionsledare samt medarbetare.
Vi söker dig som har
relevant teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom underhåll eller processverksamhet
erfarenhet av arbetsledning eller samordning av personal
erfarenhet av kompetensplanering och bemanningsoptimering
kunskap om arbetsmiljöarbete och arbetsrättsliga processer
förståelse för underhållsverksamhet och tekniska kompetensbehov
Meriterande erfarenhet
underhållsverksamhet inom energi- eller processindustri
arbete i matrisorganisation eller tvärfunktionell samverkan
Personliga förmågor
leda och utveckla medarbetare utifrån verksamhetens behov
planera och säkerställa långsiktig kompetensförsörjning
skapa samarbete i en tvärfunktionell organisation
balansera verksamhetskrav, resursutnyttjande och medarbetarperspektiv
strukturera och göra tydliga prioriteringar samt uppföljningar
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en trygg anställning med bra arbetsvillkor. Vi tror på balans mellan jobb och fritid. Du har alltid möjlighet att utvecklas och bygga karriär inom företaget. Tillsammans med dina kollegor blir du en del av vår förändringsresa för att minska utsläpp av fossil koldioxid. Vi gör Mälardalen till en region dit människor vill flytta, leva och verka. Idag och imorgon. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Sjöhagsvägen 23 (visa karta
)
721 32 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälarenergi Kontakt
Contact
Anne Wegar anne.wegar@jeffersonwells.se 0709535880 Jobbnummer
10010102