Är Du Vår Nya Frisör På Vacker I Kungälv?
Frisör till VACKER i Kungälv
Älskar du hår, människor och känslan av en riktigt nöjd kund? Vill du jobba på en arbetsplats där tempo, teamkänsla och utveckling är en naturlig del av vardagen? Då kanske du är vår nästa frisör på VACKER.
Hos oss kombineras salong och butik i ett levande koncept där service, kreativitet och försäljning går hand i hand. Vi söker dig som vill vara med och skapa upplevelser, bygga kundrelationer och utvecklas tillsammans med ett engagerat team.
Din roll hos oss
Som frisör på VACKER är du en viktig del av kundupplevelsen från första hej till färdigt resultat. Du arbetar kreativt med klipp, färg och rådgivning och hjälper kunderna att hitta både rätt look och rätt produkter. Genom din personlighet, yrkesskicklighet och service skapar du kunder som vill komma tillbaka, om och om igen.
Du jobbar nära dina kollegor i en inspirerande miljö där vi stöttar varandra, delar kunskap och har kul tillsammans, även när tempot är högt.
Vi söker dig som
Är utbildad frisör eller under utbildningsnivå 1-2 och vill fortsätta utvecklas.
Har ett genuint intresse för hår, trender och människor.
Är positiv, engagerad och gillar att ta ansvar.
Trivs i en miljö där service och försäljning är en naturlig del av jobbet.
Är flexibel, lösningsorienterad och gillar att ta egna initiativ.
Vill bidra till teamkänsla och salongens gemensamma framgång.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Därför gillar frisörer att jobba hos oss
En kreativ och social arbetsplats med stark teamkänsla.
Möjlighet att påverka dina arbetstider.
Löpande utbildningar inom färg, klipp och produkter.
Personalförmåner inom hårvård och produkter.
Friskvårdsbidrag.
Trygga villkor enligt kollektivavtal.
Om VACKER
VACKER är ett snabbväxande företag för alla som älskar hår. Vi driver ett unikt koncept där professionell salong möter butik fylld med marknadens bästa hårvårdsprodukter och accessoarer. Sedan starten 2010 har vi vuxit stadigt och fortsätter utvecklas tillsammans med våra medarbetare.
Vi är medlemmar i Frisörföretagarna, följer kollektivavtal och strävar efter att vara en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och vill stanna länge.
Praktisk information
Tillträde: Snarast
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Sysselsättningsgrad: 75-100%
Lön: Enligt kollektivavtal
Känner du att detta passar dig eller någon du känner?
Skicka din ansökan till anna@vacker.se
Läs mer om oss på www.vacker.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: anna@vacker.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör Kungälv".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vacker Sverige AB
(org.nr 556806-5857)
Älvebacken 1
)
442 47 KUNGÄLV
9814580