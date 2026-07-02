Är du vår nya fastighetsförvaltare?
Borlänge kommun, Strategi och fastighet, kommunfastigheter / Fastighetsskötarjobb / Borlänge Visa alla fastighetsskötarjobb i Borlänge
2026-07-02
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På Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar engagerade medarbetare som tillsammans vill skapa, bevara och utveckla ett långsiktigt attraktivt Borlänge att bo, besöka och verka i. Här finns en stark vilja att utvecklas och utmanas, både i våra uppdrag och som individer.
Vi strävar efter en positiv och prestigelös kultur där det är lätt att lyfta frågor och få stöd. Vi delar kunskap, samarbetar nära och driver ett strukturerat förbättringsarbete. För oss är det också viktigt att värna om balansen mellan arbete och fritid. Vi vill vara en modern och hållbar arbetsplats där du trivs, utvecklas och får möjlighet att påverka.
En viktig del av Samhällsbyggnadsförvaltningen är Kommunfastigheter, den kommunala verksamhetens sammanhållande länk i lokalfrågor. Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för ett kundorienterat och behovsanpassat arbetssätt, där vårt uppdrag är att erbjuda ändamålsenliga lokaler för kommunens olika verksamheter på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.
I dag ansvarar Kommunfastigheter för över 300 ägda och inhyrda objekt med en sammanlagd yta på cirka 390 000 kvadratmeter. Vi befinner oss i en expansiv fas med många planerade nybyggnationer, renoveringar och ombyggnationer av befintligt bestånd. Nu söker vi en fastighetsförvaltare som vill vara med och bidra till utvecklingen av framtidens kommunala lokaler.
Hos oss tror vi på ansvar, utveckling och samarbete. Vi tror att de bästa resultaten skapas när människor får förtroende, tar egna initiativ och utvecklas tillsammans.
Vi hoppas att du känner igen dig i Borlänge kommuns värdegrund:
• Jag finns här för Borlängebon.
• Jag gillar utmaningar.
• Jag möter varje människa med öppenhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Som fastighetsförvaltare ansvarar du för ett antal av kommunens verksamhetslokaler och arbetar för att säkerställa att de är funktionella, hållbara och anpassade efter verksamheternas behov. Du har ett helhetsansvar för dina objekt och arbetar långsiktigt med både utveckling, ekonomi och planering.
I rollen ansvarar du för att planera, följa upp och prioritera underhållsinsatser samt medverka i arbetet med investeringsplanering och fastighetsutveckling. Du driver och samordnar mindre projekt samt fungerar som beställare gentemot entreprenörer och andra externa aktörer.
Du har en nära dialog med verksamheter, hyresgäster, externa hyresvärdar och andra samarbetspartners. Genom ett aktivt samarbete bidrar du till att skapa goda förutsättningar för kommunens verksamheter och säkerställer att lokalerna möter både dagens och framtidens behov.
Du arbetar tillsammans med övriga fastighetsförvaltare och andra specialistfunktioner inom Kommunfastigheter. Tillsammans utvecklar vi våra fastigheter, våra arbetssätt och vår verksamhet, alltid med fokus på kvalitet, långsiktighet och samarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning, fastighetsteknik, byggteknik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Alternativt har du förvärvat motsvarande kompetens genom flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom fastighetsförvaltning eller inom byggbranschen. Du har erfarenhet av att arbeta med fastighetsfrågor, gärna med ansvar för både ekonomi, underhåll och utveckling av fastighetsbestånd. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, har god datorvana och B-körkort.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en beställarorganisation och har god förståelse för fastighetsförvaltningens olika delar. Erfarenhet från offentlig verksamhet, projektledning eller arbete enligt LOU är meriterande. Erfarenhet av återbruks- och hållbarhetsfrågor kopplade till byggnation och fastigheter är också meriterande. Vi ser ett växande behov av hållbara och resurseffektiva arbetssätt och värdesätter därför kunskap och engagemang inom området.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och ha förmåga att planera och prioritera ditt arbete utifrån verksamhetens behov. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och kan analysera situationer ur ett helhetsperspektiv för att hitta långsiktigt hållbara lösningar.Du är initiativtagande och tar ansvar för att driva frågor framåt samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra. Rollen innebär många kontaktytor och därför är det viktigt att du är relationsskapande, kommunikativ och har ett starkt kundfokus. Du bygger förtroendefulla relationer, är lyhörd för verksamheternas behov och bidrar till ett gott samarbete både internt och externt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som uppskattar frihet under ansvar, vill utvecklas tillsammans med andra och ser värdet av ett gott samarbete. För oss är engagemang, ansvarstagande och viljan att bidra minst lika viktiga som erfarenhet.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335363". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
(org.nr 212000-2239)
781 81 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun, Strategi och fastighet, kommunfastigheter Kontakt
Vision
Cecilia Tomtlund 0243-747 55 Jobbnummer
9989867