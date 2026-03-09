Är Du Vår Nya Extrasäljare På Vacker Center Syd?
Butikssäljare / Hårexpert - extratjänst hos VACKER Center Syd
Älskar du hår, service och att göra kunder riktigt nöjda? Vill du ha ett jobb där du kan jobba vid behov och ändå vara en viktig del av ett engagerat team? Då kan du vara vår nästa butikssäljare på VACKER.
Hos oss möts kunderna av professionella produkter, kunniga frisörer och ett team som brinner för hår. Som butikssäljare blir du en viktig del av kundupplevelsen och ser till att varje besök blir ett riktigt VACKERT möte.
Din roll hos oss
Som butikssäljare på extratjänst är du med och skapar fantastisk service när du jobbar. Du välkomnar kunder, guidar dem med kunskap och hjälper dem hitta produkter som passar just dem.
Du jobbar tillsammans med kollegor i ett glatt och högt tempo och bidrar till teamets framgång, även om det är vid behov. Du får möjlighet att lära dig mer om produkter och vara en del av VACKER-anda även på deltid.
Vi söker dig som
Är positiv, driven och serviceinriktad
Har erfarenhet eller utbildning inom detaljhandel (eller motsvarande intresse)
Är flexibel och kan hoppa in vid behov
Är intresserad av hår och skönhet
Trivs med självständigt arbete men gillar att vara en del av team
Behärskar svenska i tal och skrift
Arbetstider / omfattning
Inringningsbar vid behov
Fast jobb en helg i månaden
Tjänsten passar perfekt som extrajobb eller för dig som vill ha extra timmar
Därför trivs man som butikssäljare på VACKER
Du blir en del av ett kreativt och inspirerande team
Möjlighet att utvecklas och lära dig mer om hårvårdsprodukter
Personalförmåner inom hårvård och produkter
Friskvårdsbidrag
Trygga villkor enligt kollektivavtal
Om VACKER
VACKER är Sveriges snabbast växande hårälskande företag. Vi kombinerar professionell salong och butik i ett unikt koncept med marknadens bästa hårvårdsprodukter och duktiga frisörer. Sedan 2010 har vi vuxit stadigt och fortsätter utvecklas tillsammans med våra medarbetare.
Vi är medlemmar i Frisörföretagarnas förbund, följer kollektivavtal och erbjuder en arbetsplats där människor trivs och vill stanna länge.
Praktisk information
Tillträde: Snarast
Tjänst: Extrajobb, inringningsbar vid behov + fast en helg/månad
Känner du att detta passar dig eller någon du känner?
Skicka din ansökan till pauline@vacker.se
Läs mer om oss på www.vacker.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: pauline@vacker.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Center Syd". Arbetsgivare Vacker Sverige AB
(org.nr 556806-5857), http://www.vacker.se
Marknadsvägen 7 (visa karta
)
246 42 LÖDDEKÖPINGE Arbetsplats
Vacker Center Syd Jobbnummer
9785184