Är du vår nya Drifttekniker på SOC inom IT-system
Trafikverket / Supportteknikerjobb / Gävle Visa alla supportteknikerjobb i Gävle
2025-10-01
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Gävle
, Tierp
, Söderhamn
, Östhammar
, Falun
eller i hela Sverige
Brinner du för att hjälpa och stötta dina vänner när det strular med datorn? Då kan denna tjänst vara något för dig.
Nu finns det en ledig tjänst som Drifttekniker IT på Trafikverket där du får vara med och underlätta vardagen för dina kollegor i hela Sverige. Det du gör bidrar till framtidens infrastruktur.
Tillsammans med dina kollegor övervakar och incidenthanterar du Trafikverkets it-infrastruktur och it-system. Du felsöker och felavhjälper servrar, applikationer, hårdvara och operativsystem och du kommunicerar med Trafikverkets verksamheter, tekniska specialister och externa kunder. I tjänsten ingår även it-support och incidentledning utanför kontorstid, arbetet hos oss bedrivs 24/7/365, vilket innebär arbete dagar, kvällar, nätter och helger. Som drifttekniker jobbar du inom funktionen SOC (Service Operations Center) med målet att säkerställa hög tillgänglighet i vår it-infrastruktur och i transportsystemet.
Övrig information
För att bidra till en mer fördomsfri och kompetensbaserad process så är det här en helt CV-fri rekrytering. Det innebär att du inte ska bifoga något CV. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för urvalet vi gör.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).Kvalifikationer
Som person har du förmåga att hitta lösningar på uppkomna problem, du är noggrann och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har en god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.
Vi söker dig som har
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
någon form av IT-utbildning utöver gymnasiet
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom IT-support & Incidenthantering
erfarenhet av Windows Server
Det är meriterande om du har erfarenhet av
Linux Server
att arbeta skiftgång
erfarenhet av att arbeta i stora, komplexa organisationers IT-miljöSå ansöker du
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27:2025:272". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Jörgen Forsberg 0101257112 Jobbnummer
9534865