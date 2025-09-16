Är du vår nya Däckmontör i Ronneby?
Curatia AB / Montörsjobb / Ronneby Visa alla montörsjobb i Ronneby
2025-09-16
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Curatia AB i Ronneby
, Karlskrona
, Karlshamn
, Olofström
, Sölvesborg
eller i hela Sverige
Sommaren går mot sitt slut och det är snart dags att byta våra sommardäck till vinterdäck!
Märk ansökan Ronneby!
Vi söker efter erfarna, drivna och stresståliga däckmontörer som med ett leende och stort servicetänk snabbt skiftar hjul hos våra kunder. Vi ser att du har erfarenhet ifrån däckskifte sen innan, inte är rädd för att hugga i, kan jobba självständigt och alltid ger det där lilla extra trots att det stundtals är väldigt stressigt.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av ta emot och ge kunder den bästa servicen, skifta hjul, tvätta hjul samt viss administration och lagerarbete.
Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna kollegor där samarbete och en glad stämning värderas högt. Det är viktigt att du är van vid att arbeta i ett högt tempo då det är en intensiv säsong med många inbokade bilar varje dag. Då du är företagets ansikte utåt krävs det att du tycker om kundmöten och att ge god service och det där lilla extra.
Viktigt är att du har B-körkort och behärskar svenska i tal och skrift.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av däckmontering.
Din anställning är hos oss på Curatia AB och du kommer att arbeta som konsult ute hos våra kunder. Du kommer ha en Konsultchef hos oss som ser till att du trivs på jobbet och att du känner dig trygg i din anställning.
Arbetstiden är måndag-fredag kl 07:00-17:00. Startdatum beräknas bli i slutet på oktober till mitten av december.
Vi kommer att hålla intervjuer löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. För frågor kontakta oss på info@curatia.se
Välkommen att skicka in ditt CV och personliga brev och märk ansökan med Ronneby! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: info@curatia.se Arbetsgivare Curatia AB
(org.nr 559506-9013)
Ronneby (visa karta
)
372 00 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9511103