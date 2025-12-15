Är du vår nya chef med ansvar för insatsledare?
Vid Räddningstjänsten Östra Götaland arbetar vi alla för samma mål. Att göra olyckorna färre och skadorna mindre. Vi måste kunna sprida kunskap, hantera många sorters olyckor och möta medmänniskor. Och vi måste finnas där för varandra. Vår styrka är att vi har så många olika styrkor. Vilken är din? Det är stor chans att den passar in hos oss.
Brinner du för ledarskap och operativt arbete? Då kan du vara den chef vi söker för våra insatsledare! Vi söker dig som hjälper oss nå vårt gemensamma mål - att minska olyckor och skador i samhället.
I den här rollen får du chansen att skapa struktur och sammanhållning samt leda ett team av dedikerade individer med varierande kompetenser i en dynamisk miljö.Dina arbetsuppgifter
I rollen som chef med ansvar för insatsledare blir du en central del av vår organisation och en drivkraft för utveckling av ditt ansvarsområde. Du leder och inspirerar ett engagerat team, ofta på distans, vilket gör din förmåga att skapa struktur, tydlighet och samhörighet extra viktig. Insatsledarna arbetar i både Linköping och Norrköping, och rollen kräver att du är flexibel och möter medarbetarna på båda orterna.
Det team du leder ansvarar både för insatsledning vid faktiska händelser och för projektbaserade arbetsuppgifter på kort och lång sikt, med tydlig styrning men stort eget ansvar. Tillsammans med insatsledarna driver du arbetet mot våra verksamhetsmål genom att samordna och stödja deras uppdrag. Du bidrar till teamets kontinuerliga utveckling genom coachning och konstruktiv feedback, samtidigt som du följer upp resultat för att säkerställa att vi når våra gemensamma mål. Rollen innebär också att du stärker samarbetet med andra enheter inom förbundet och utvecklar arbete för att effektivt hantera olika typer av olyckor. Du får möjlighet att påverka, växa och göra verklig skillnad - både för organisationen och insatsledarkollektivet och för samhället.
Vem är du?
Du har erfarenhet av att arbeta som chef med personalansvar, eller i annan arbetsledande roll, där du har planerat och utvecklat verksamhet samt lett och stöttat medarbetare. Du har som minst en gymnasieutbildning i grunden, kompletterad med någon form av ledarskapsutbildning och erfarenhet att jobba med projekt.
Eftersom du kommer att arbeta nära vår operativa verksamhet är det viktigt att du är bekant med räddningstjänstens terminologi och har grundlig förståelse för den miljö vi verkar i. Du har god datorvana och uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Vi ser att du är flexibel och stabil, redo att anpassa dig till förändringar och hantera oförutsedda händelser med trygghet. Du har en strukturerad och målmedveten inställning, vilket gör att du kan organisera arbete och hantera flera projekt samtidigt - alltid med fokus på resultat. Du drivs av att nå resultat, sätter upp tydliga mål och följer upp dem tillsammans med dina medarbetare.
Din kommunikativa förmåga är central - du uttrycker dig klart och tydligt, skapar förståelse för arbetsuppgifter och beslut, och bygger starka relationer som främjar både samarbete och utveckling.
Vi värdesätter också din kreativitet och innovationsförmåga, som hjälper oss att hitta nya lösningar och utveckla verksamheten framåt.
Vi erbjuder dig en arbetsplats där medarbetarfrågorna är en av de absolut viktigaste delarna i vår verksamhet. Vi står i ständig utveckling, och jobbar aktivt med medarbetarskap och ledarskap för att skapa en attraktiv arbetsplats för alla representerade yrkesroller, och både kvinnor och män. Eftersom vi är viktiga för våra invånare är det värdefullt för oss som räddningstjänst att vi speglar samhället. Vi värderar därför kulturell kompetens då vi ser att det tillför ytterligare förståelse, erfarenhet och kunskap i våra möten med invånare samtidigt som det utvecklar vår organisation.
Viktigt att veta
Vi arbetar aktivt med en trygg och hälsosam arbetsplats med en nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och särbehandling. Vi är en drog- och alkoholfri arbetsplats så därför gör vi drogtest med stöd av företagshälsovård innan anställning. Vi följer arbetsrättsliga lagar och vi har kollektivavtal vilket vi ser som en trygghet i arbetslivet.
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inom vår verksamhet är samtliga medarbetare krigsplacerade. För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av GDPR (dataskyddsförordningen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar.Om företaget
Vi är ett kommunalförbund som har fem medlemskommuner: Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner. Vi har cirka 470 medarbetare som arbetar på våra 20 räddningsstationer och brandvärn.
Förtroendet för räddningstjänsten är stort bland invånarna. De litar på att vi finns där för dem i vardagen, i alla situationer. För att leva upp till det förtroendet behöver vi kunna lösa många olika utmaningar.
Vi måste sprida kunskap. De vi möter ska veta hur de undviker faror och olyckor - hemma, på jobbet, i naturen. Det gäller alla invånare i alla åldrar, men inte minst framtidens säkerhetsambassadörer på förskolor och skolor.
Vi måste kunna släcka bränder, snabbt och säkert, och hjälpa till vid alla olika sorters olyckor. Vi måste kunna möta våra medmänniskor, där de befinner sig. Både geografiskt och känslomässigt. Vi måste kunna hantera människor i kris. Professionellt och emotionellt.
Och vi måste finnas där för varandra, och se till att alla som jobbar hos oss har de bästa förutsättningarna att uppfylla sitt viktiga uppdrag.
Månadslön
