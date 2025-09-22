Är du vår nya butikschef till Hallarna?
2025-09-22
Här har du din nya arbetsplats! Är du en av Halmstads bästa butikschefer? Vi söker dig som är driven, engagerad och som brinner för att leda och utveckla ditt team i VACKER anda.Publiceringsdatum2025-09-22Kravprofil för detta jobb
Som butikschef på VACKER leder du butiken i rätt riktning vad gäller serviceanda, struktur och ekonomiskt utfall. Du har det övergripande ansvaret för butikens kund upplevelse, personalhantering och butiksmiljö.
Vi söker dig som är driven, målmedveten och som kan leda och delegera gruppen till goda resultat. Du är tydlig i din kommunikation och ser till butikens bästa i alla dina beslut. Du är effektiv, flexibel och lösnings orienterad. Som butikschef hos oss ska du kunna hantera många olika arbetsuppgifter samtidigt som du ska vara lyhörd på vad dina kollegor har för behov. Du är en engagerad energi-spridare och har en förmåga att se helheten för allas trivsel. Du brinner för att jobba med försäljning, service och att leda, motivera och inspirera ditt team till nya höjder. Vi söker dig som är en initiativtagande lagspelare. Är strukturerad och ordningsam med stor dos ödmjukhet.
Vi erbjuder ett roligt arbete med stor teamkänsla och en härlig VACKER anda med möjligheter till utveckling. Vi ser att du har erfarenheter från tidigare chefspositioner inom detaljhandeln. Du har kunskaper inom personal, försäljning, budget och inköp. Utbildning och erfarenhet inom detaljhandeln är ett krav. Vi lägger stor vikt vid att du har rätt personlighet. Du ska behärska svenska i tal och skrift.
Om VACKER
VACKER är Sveriges mest snabbväxande hår älskande företag. VACKER är ett butikskoncept från frisörbranschen tillägnat alla hår älskande besökare av köpcentrum. Vi erbjuder stora butiker fulla av marknadens alla professionella hårvårdsprodukter och hår accessoarer till låga priser och omkring ett dussin duktiga och välutbildade frisörer i en generös och tilltalande butiksmiljö. Vi erbjuder en exceptionell service och vill verkligen att du ska trivas hos oss.
Den första VACKER-butiken etablerades den 20 november 2010 på Frölunda Torg och VACKER har sedan dess varit ett snabbväxande företag som befinner sig i en ständig utvecklingsfas.
Du ansluter till ett expansivt bolag med duktiga, engagerade och drivna medarbetare i en dynamisk företagskultur. Medarbetarna är VACKERS viktigaste resurs och tillsammans värnar de om hög trivsel på arbetsplatsen och arbetar aktivt för ett välkomnande och inkluderande arbetsklimat med tydlig vi-känsla.
Övrig information
Tillträde: Snarast
Anställningsform: Tillsvidare
Anställningsgrad: 100%
Lön: Månadslön + rörlig lön (Svensk handels tjänstemannaavtal inom detaljhandel DT avtalet)
Varmt välkommen med din ansökan till isabelle@vacker.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: isabelle@vacker.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikschef Hallarna". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vacker Sverige AB
(org.nr 556806-5857), http://www.vacker.se
Prästvägen 1 (visa karta
)
302 63 HALMSTAD Kontakt
Isabelle Nilsson isabelle@vacker.se Jobbnummer
9521206