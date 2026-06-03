Är du vår nya bovärd?
Uddevallahem, Bostadsstiftelsen / Fastighetsskötarjobb / Uddevalla Visa alla fastighetsskötarjobb i Uddevalla
2026-06-03
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Trivs du bäst när dagarna inte ser likadana ut? Bra - för nu söker vi en till bovärd till Uddevallahem!
Hos oss får du mer än ett jobb, du får en roll där du är ansiktet utåt för hela vår verksamhet. Som bovärd är
du den som ser till att våra fastigheter fungerar som de ska, att våra hyresgäster trivs och att små problem inte
växer sig stora. Ingen dag är den andra lik, men du är alltid nära dem vi finns till för - våra hyresgäster.
🛠️ Vad gör en bovärd hos oss?
Har daglig kontakt med hyresgäster
Reparationer, samt löpande tillsyn och underhåll av dina fastigheter och allmänna utrymmen
Ser till att våra fastigheter är i gott skick
Hantera av- och inflyttning genom nollning av lägenhet, visning och introduktion
Skötsel och renhållning av den yttre miljön på dina områden. Detta innebär bl.a. sophantering, skötsel av
rabatter och grönytor och snöröjningArbetsledning av sommarungdomar och praktikanter
Har koll på helheten - både teknik och trivsel
💡 Vem är du?
Vi tror att du är en händig, lösningsfokuserad person som gillar att ta eget ansvar och att hjälpa andra. Du är
social utan att vara påträngande, och du trivs med att jobba både själv och tillsammans med andra.
Du behöver:
Ha erfarenhet från liknande arbete (fastighetsskötsel, teknik, service, etc)
Ha B-körkort (ett måste, ibland behöver vi röra på oss snabbt!)
Kunna kommunicera på svenska i tal och skrift (kan du fler språk är det uppskattat)
🏡 Vad får du hos oss?
Ett varierat och meningsfullt jobb där du får träffa människor varje dag
Kollegor som stöttar, skrattar och hjälper till
Möjlighet att växa och utvecklas i en stabil och viktig verksamhet
Ett bolag som bryr sig - om både fastigheterna och människorna i dem.
Varmt välkommen med din ansökan! 💙
Ansökningen är öppen tom 14 juni men vi hanterar ansökningar löpande - så vänta inte för länge!
Om Uddevallahem
Uddevallahem är en allmännyttig bostadsstiftelse som verkar i Uddevalla kommun och har i dagsläget ca 90 anställda. Med 4 736 lägenheter är vi den största aktören på bostadsmarknaden i Uddevalla. Drygt 9 000 personer, eller ungefär var sjätte Uddevalla-bo, bor hos oss. Som det ledande bostadsbolaget i kommunen hjälper vi till att utveckla Uddevalla. Vår affärsidé är att erbjuda ett hållbart boende genom att förvalta, bygga och utveckla fastigheter i kommunen. Vidare vill vi att vår verksamhet ska ta ett samhällsansvar och samtidigt bedrivas enligt affärsmässiga principer. Vi strävar efter att vara personliga, tydliga, engagerade och professionella i vårt arbete för att ta hand om våra kunder och varandra på bästa sätt.
En värd för alla
Som allmännyttigt bolag är det Uddevallahems uppdrag att erbjuda våra hyresgäster ett tryggt och varierat boende av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Det kan låta enkelt, men vad betyder det egentligen? Det som får en familj att känna sig trygg kan vara motsatsen för någon annan. En del vill få all information från oss via digitala kanaler medan andra hellre ses över en kopp kaffe. Det som betraktas som låg standard av vissa är ett drömboende för andra. Varje dag arbetar vi för att göra verklighet av det vi tror på, nämligen att den här världen är för alla och att vi kan vara en värd för alla. Som medarbetare på Uddevallahem arbetar du i en utvecklingsorienterad organisation med stort fokus på hållbarhet, arbetsmiljö och digitalisering. Vi är ett prestigelöst och härligt gäng som hjälper varandra att lyckas, har god gemenskap och satsar på friskvård och kompetensutveckling. På Uddevallahem stannar vi länge! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "W2WR5SZEW". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevallahem, Bostadsstiftelsen
, http://www.uddevallahem.se/
451 77 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bostadsstiftelsen Uddevallahem Jobbnummer
9945211