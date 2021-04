Är du vår nya automatpressare? Sök tjänsten idag! - Veldi Bemanning AB - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Eksjö

Veldi Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Eksjö2021-04-132021-04-13Dina arbetsuppgifter består bl.a av verktygsbyte och materialhantering. Processövervakning och inställningar i automatpressen. Travers och truckkörning ingår i dina arbetsuppgifter.Det förekommer viss ritningsläsning och mätteknik.Detta är en heltidstjänst med skiftgång.Arbetsplatsen är hos en av våra kunder i Ekenässjön.Som person bör du ha ett stort tekniskt intresse, en önskan och mål att vilja utvecklas och lära dig mer.Känner du att du är i närheten av det vi söker, så tvekan inte att söka tjänsten. Viljan, målbilden och utvecklingspotentialen är viktiga egenskaper till denna tjänst!Då truck och travers är förekommande arbetsuppgifter så är detta ett krav du innehar.Du som söker bör behärska svenska i både tal och skrift.Vi rekryterar löpande till denna tjänst så tycker du att denna tjänst skulle passa dig, sök redan idag!Veldi Kompetens ingår i koncernen Strigo AB som är en kompetenskoncern inriktat på vuxnas utveckling i livet. Veldi Kompetens har idag verksamheter inom utbildningar, rekrytering & bemanning samt stöd och matchning vilka alla växer snabbt, och med grund i ovan omställning har vi siktet inställt på att starta upp nya verksamheter inom kompetensförsörjning. Med vår erfarenhet och vårt breda kontaktnät inom industribranschen, finns vi till hands med kompetensförsörjning som är matchad mot just det specifika behovet.Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd hos Veldi Bemanning AB och arbetar ute hos vår kund. Det finns stora chanser att blir övertagen av kunden efter avslutat konsultuppdrag. Ansökningar tas inte emot via mail utan endast via ansökningslänken till vår hemsida.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-06-27Veldi Bemanning AB5688189