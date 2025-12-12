Är du vår nya administratör på pastorsexpeditionen?
Kaffe, ordning och omtanke - låter det som du?
Hos oss blir du ofta den första kontakten människor har med församlingen och kyrkogårdsförvaltningen. Du tar emot besökare och samtal, bokar dop, vigslar och begravningar och ser till att vardagen flyter för kollegorna. Ingen dag är den andra lik - men omtanken finns alltid med. Du blir en av två administratörer med ansvar för expeditionens arbete i församlingen.Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Som administratör får du ett brett och varierat uppdrag där du ansvarar för att arkiv och diarium hanteras enligt gällande regler. Du ansvarar också för att bemanna expeditionen och administrera bokningar av verksamhetsaktiviteter och lokaler. Du diarieför inkomna, upprättade och utgående handlingar och ser till att dessa distribueras till rätt mottagare. Församlingen har nyligen gått över till diariesystemet Public 360 och du kommer vara den som bygger upp strukturen och sätter grunden för det fortsatta arbetet.
Du samarbetar med förtroendevalda och håller ihop processen från kallelse till färdigt protokoll på ett tryggt och strukturerat sätt. Du är också ett viktigt stöd för vår kyrkoherde Anna och kyrkogårdschef Johan.
Som administratör är du en viktig och uppskattad resurs som skapar ordning, tydlighet och smidiga flöden i verksamheten. Rollen kombinerar självständiga uppgifter med nära samarbete, vilket gör ditt engagemang och din samarbetsförmåga ovärderliga. Du delar gärna med dig av din kunskap och vill vara ett stöd till såväl besökare som kollegor. Du hanterar information om människor och personuppgifter med noggrannhet och respekt för sekretess.
Du är mycket van och trygg i att röra dig i de digitala rummen. Är du van vid miljön i Microsoft365 är det ett extra plus.
Vi vill att du är någon som:
har utbildning i, och erfarenhet av administrativt arbete, med kunskap om förvaltningslagen och gärna begravningslagen,
har god kunskap och erfarenhet av dokumenthantering, diarieföring och arkiv,
har erfarenhet av digitala arbetssätt och att arbeta med olika verksamhetssystem,
har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt förstår vikten av god kommunikation,
trivs i ett team där vi hjälper varandra och skrattar ofta,
är medlem i Svenska kyrkan,
har B-körkort.
Vi erbjuder:
En arbetsplats där du får göra skillnad på riktigt, där kollegorna bryr sig och där ditt arbete betyder något för många fler än du tror. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: avesta-grytnas@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
