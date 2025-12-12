Är du vår nya administratör på kyrkogårdsförvaltningen?
2025-12-12
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
Sökes: Organiserad glädjespridare till vår församling.
Som administratör får du ett brett och varierat uppdrag där du ansvarar för att arkiv och diarium hanteras enligt gällande regler och avtal. Du ansvarar också för att bemanna expeditionen och administrera bokningar av verksamhetsaktiviteter och lokaler. I tjänsten ingår administration kring begravningar, såsom samtal med begravningsbyråer och anhöriga, bokning av begravningar och gravplatser, registrering av genomförda begravningar mm. Du ansvarar för utskick av gravbrev, bevakning av gravrättstider samt för fakturering.
Ingen dag är den andra lik - men omtanken finns alltid med. Du blir en av två administratörer med ansvar för expeditionens arbete i församlingen men med fokus på kyrkogårdsförvaltningens administration.
Vi söker dig som bemöter människor på ett trevligt och respektfullt sätt. Du är strukturerad, noggrann och har mycket god administrativ förmåga. Du delar gärna med dig av din kunskap och vill vara ett stöd till såväl besökare som kollegor. Du hanterar information om människor och personuppgifter med noggrannhet och respekt för sekretess.
Du är van och trygg i att röra dig i de digitala rummen. Är du van vid miljön i Microsoft365 är det ett extra plus. Som bokningssystem använder vi Aveny.
Tjänsten innebär heltid och är en tillsvidaretjänst med provanställning i 6 månader.
Vi vill att du är någon som:
har stor erfarenhet av och/eller utbildning i administrativt arbete, gärna med kunskap om begravningslagen,
har erfarenhet av digitala arbetssätt och att arbeta med olika verksamhetssystem,
har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt förstår vikten av god kommunikation,
trivs i ett team där vi hjälper varandra och skrattar ofta,
medlem i Svenska kyrkan
B-körkort.
Vi erbjuder:
En arbetsplats där du får göra skillnad på riktigt, där kollegorna bryr sig och där ditt arbete betyder något för många fler än du tror. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: avesta-grytnas@svenskakyrkan.se
(org.nr 252004-7560), https://www.svenskakyrkan.se/avesta-grytnas
Bruksgatan 1 (visa karta
)
774 31 AVESTA Körkort
Avesta-Grytnäs pastorat
kyrkogårdschef
Johan Jernberg johan.jernberg@svenskakyrkan.se
