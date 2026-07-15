Är du vår nästa underhållsingenjör signal?
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Som Underhållsingenjör signal på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
I rollen underhållsingenjör signal i Trafikverket stödjer du projekten med teknisk kompetens i drift och underhållsfrågor rörande teknikområde signal. Primärt kommer du arbeta i baskontraktet Långsele-Vännäs, Forsmo-Hoting inkl. Botniabanan. Där utgör du en viktig resurs beträffande planering, uppföljning och analys av anläggningsarbeten inom ditt teknikområde. Du stödjer interna och externa intressenter med lokal och regional kunskap om distriktets verksamhet, anläggningstillstånd och behov. I rollen som underhållsingenjör kommer du att ha kontakter med kommuner, entreprenörer, byggledare och allmänhet.
Du kommer dels att arbeta i kontorsmiljö med våra administrativa system samt vistas ute i fält för att följa upp att entreprenader genomförs enligt avtalat kontrakt samt utifrån de lagar, regler, riktlinjer, förordningar och interna arbetsinstruktioner som finns.Kvalifikationer
Vem är du?
Som person;
har du lätt för att samarbeta och är kommunikativ
har du god förmåga att planera och strukturera
har du en god analytisk förmåga samt ett helhetstänk
är du ansvarstagande och kan arbeta självständigt
är du initiativtagande och driver dina frågor
Vi söker dig som;
har signalteknisk utbildning inom järnväg.
har relevant och aktuell arbetserfarenhet inom signalteknik järnväg
har erfarenhet av administrativa inslag i ditt arbete
har god förmåga att sätta dig in i datorsystem och är en van användare av Officepaketet
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har körkort för personbil
Det är meriterande om du;
har arbetserfarenhet från underhåll av signalställverk
har arbetserfarenhet från säkerhets- och underhållsbesiktning av järnvägsanläggning
har kunskap om signalsystem ERTMS
har kunskaper i entreprenadjuridik
Övrig information
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
1:a intervjuer är planerade till 25 och 26 augusti.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18:2026:185". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
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000 00 ORT ENLIGT ANNONSEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Linn Söderlund linn.soderlund@trafikverket.se 0101232604 Jobbnummer
10003679