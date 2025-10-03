Är du vår nästa trafiklärare?

J:Son Trafikskola AB / Lärarjobb / Borlänge
2025-10-03


Vi söker en ny kollega!
Jobbet innebär kvällar och helger.

Personlighet:
För att jobba med oss behöver du vara självgående och trygg i det du gör. Vi ser att du är lyhörd för kundens behov och att du kan kommunicera på ett tillfredsställande sätt, såväl gentemot kunden som dina kollegor.

Publiceringsdatum
2025-10-03

Kvalifikationer
Du måste vara utbildad Trafiklärare och vara godkänd av Transportstyrelsen.
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav, men vi ser gärna att du även känner dig trygg att utbilda på engelska.
Kan du även andra språk så är det meriterande.
Meriterande är även om du är utbildad lärare för Risk1 och/eller Risk2.

Anställningen påbörjas enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: kontor@jsontrafikskola.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
J:Son Trafikskola AB (org.nr 556298-6223)
Hagav 12 A (visa karta)
784 31  BORLÄNGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
J:son Trafikskola Aktiebolag

Jobbnummer
9539172

