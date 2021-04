Är du vår nästa toppsäljare? - MidSale Consulting AB - Säljarjobb i Hedemora

MidSale Consulting AB / Säljarjobb / Hedemora2021-04-15Är det dags att ta nästa steg i din karriär? Är du glad, målmedveten och älskar att träffa nya människor? Då kommer du stormtrivas hos Expo Avenue!Våra uppdragsgivare är stora och välkända varumärken som du presenterar via face2face försäljning. Du ansvarar över ditt eget försäljningsmål samtidigt som du tillhör ett team som sprider glädje och energi som motiverar dig att alltid nå dina egna förväntningar.Expo Avenue erbjuder:En attraktiv lönemodellMotiverande tävlingar i form av utlandsresor, det senaste inom tekniken m.mSnabba karriärmöjligheter i ett expansivt företagKontinuerlig utbildning inom försäljningsteknik och personlig utvecklingEn härlig företagskultur med glädje och energiExpo Avenue söker dig som:Sprider positiv energi och älskar att tävlaHar goda kommunikativa egenskaperVill arbeta på en utvecklande arbetsplats med stora karriärmöjligheterHar lätt för att uttrycka dig genom det svenska språketVi erbjuder en gedigen utbildning inom försäljning som följs upp i flera steg. Våra coacher finns dagligen här för att hjälpa dig utvecklas och nå dina mål. Tidigare erfarenhet från försäljning är därför inget krav!Om Expo Avenue:Expo Avenue är ett banbrytande företag med nya idéer och koncept. Vi finns i stora delar av landet och består idag av ca 70 duktiga medarbetare. Våra samarbetspartners är stora och välkända varumärken som alltid kan förvänta sig en hög kvalité och service från oss.Kreativitet, kvalité och passion för service och försäljning är grunderna till vår framgång.Expo Avenue är ett tillväxtföretag som är ett självklart val för dig som har höga ambitioner och vill ha möjligheten till karriär.Mer om oss hittar du här:Tjänsten är en heltidstjänst och arbetsorten är Dalarna. Du utgår från vårt kontor i Borlänge.Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!Ansökan tas emot via e-post till: jobb@midsale.se 2021-04-15Sista dag att ansöka är 2021-05-15MidSale Consulting AB5693771