Är du vår nästa stjärnsäljare?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Söderköping Visa alla säljarjobb i Söderköping
2026-06-07
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Vill du ha ett jobb där du träffar människor, utvecklas varje dag och har möjlighet att tjäna riktigt bra pengar?
Exaltera Marketing växer och söker nu nya säljare till vårt team!
Vi arbetar på uppdrag av några av Sveriges största och mest etablerade företag inom energi- och teknikbranschen. Som en del av vårt team kommer du att representera starka varumärken och hjälpa kunder att hitta bättre lösningar för sin vardag.
Om jobbet
Dina arbetsdagar spenderas ute där människor finns – på festivaler, marknader, event och i citykärnor. Du utgår från Söderköping tillsammans med ditt team och arbetar i en social, energifylld och motiverande miljö.
Ingen dag är den andra lik, och du får möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt samtidigt som du bygger värdefull erfarenhet inom försäljning.
Vi erbjuder
# Garantilön på 20 000 kr/månad
# 300 kr i provision per genomfört sälj
# Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
# Löpande utbildning och coachning
# Säljtävlingar med attraktiva priser
# Härlig gemenskap och stark laganda
Hos oss lönar det sig att prestera
Vi älskar att uppmärksamma framgångar och arrangerar regelbundet säljtävlingar där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra roliga bonuspriser
Vi tror på att kombinera höga ambitioner med en arbetsplats där man trivs, utvecklas och har kul tillsammans.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är social och tycker om att träffa nya människor
Har en positiv inställning och hög energi
Vill utvecklas och skapa goda inkomster
Är målmedveten och gillar att nå resultat
Tidigare säljerfarenhet är ett plus, men inget krav. Det viktigaste är din inställning – resten lär vi dig.
Tjänsten
# Utgångspunkt: Söderköping
# Arbetstider: 09.00–18.00
# Måndag–fredag
# Heltid
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing – där utveckling, gemenskap och möjligheter står i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: soderkoping@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
614 32 SÖDERKÖPING Jobbnummer
9951201