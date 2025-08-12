Är du vår nästa stjärnsäljare?
AquaClean Tech Sverige AB / Säljarjobb / Vingåker Visa alla säljarjobb i Vingåker
2025-08-12
, Katrineholm
, Finspång
, Arboga
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AquaClean Tech Sverige AB i Vingåker
Bli en del av ett innovativt företag inom Städteknik!
Har du en stark drivkraft, en tävlingsinriktad anda och en naturlig förmåga att skapa relationer med människor? Då har vi en unik möjlighet för dig!
Vi söker nu engagerade och energiska säljare till vårt framgångsrika team. Vår storsäljare, *Roboclean*, är en revolutionerande städmaskin som inte bara suger upp damm - den skurar, tvättar mattor, rekonditionerar bilar och renar luften. En innovativ lösning som gör vardagen enklare, renare och mer hälsosam, och som redan säljs i över 50 länder världen över!
Vad vi erbjuder:
• Garantilön på 27450:-
• Branschens bästa provisioner - din framgång ger hög belöning!
• Fantastiska karriärmöjligheter- börja som säljare och ta chansen att utvecklas till roller som teamleader, säljchef eller kontorsansvarig.
• En stödjande och dynamisk arbetsmiljö - här får du den support och utbildning du behöver för att nå dina mål.
Vi söker dig som:
• Älskar att tävla och alltid strävar efter att överträffa förväntningar.
• Har en naturlig förmåga att bygga relationer och skapa förtroende hos kunder.
• Har entreprenörsanda och trivs i en roll där ditt resultat speglar din egen insats.
Har du erfarenhet av försäljning? Fantastiskt! Har du ingen? Inga problem - vi satsar på potential och ger dig all den utbildning och de verktyg du behöver för att lyckas.
Är du redo att kliva in i en roll där du får möjlighet att både växa och ha kul på jobbet? Tveka inte - sök idag och bli en del av vårt framgångsrika team!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26
E-post: rekrytering@robocleansverige.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AquaClean Tech Sverige AB
(org.nr 556627-7926) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontorsansvarig
Joakim Hägg Rekrytering@robocleansverige.se 021-802290 Jobbnummer
9455658