Är du vår nästa snickare i Stockholm?
2025-10-03
Jotab Fönster & Dörrar växer - och nu söker vi dig som är en erfaren snickare med öga för kvalitet och kundnöjdhet. Hos oss får du arbeta i ett stabilt företag med moderna arbetsmetoder och bra villkor. Vi värdesätter yrkesstolthet, laganda och ett gott bemötande.
Jotab Fönster & Dörrar är specialister på fönster- och dörrbyten med fokus på hög kvalitet, trygg kundservice och smidiga processer. Vi är verksamma i både Stockholm, Västervik och Göteborg, och är stolta över att ha 5-stjärniga omdömen från våra kunder på både Google och Trustpilot. Nu söker vi en snickare till vårt team i Stockholm.Om tjänsten
Du kommer främst att arbeta med fönster- och dörrbyten i villor och bostadsrätter. Arbetet utförs i team, ofta med direktkontakt med kund. Tjänsten är på heltid och innebär dagarbete måndag-fredag. Placering: Stockholm med omnejd.Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet som snickare
Innehar B-körkort
Talar och förstår svenska
Är noggrann, ansvarsfull och gillar att arbeta i team
Meriterande om du har arbetat med fönsterbyten tidigare.
Det här erbjuder vi
Lön över branschsnittet
Generöst friskvårdsbidrag
En trygg, modern arbetsmiljö
Kompetenta och stöttande kollegor
Möjlighet till utveckling inom företaget
God struktur och planering - vi vet vad vi ska göra varje dagSå ansöker du
Tjänsten kan tillsättas snabbt, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Mejla till: johan.karlsson@jotab.nu
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: johan.karlsson@jotab.nu
Detta är ett heltidsjobb.
