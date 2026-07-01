Är du vår nästa servicestjärna? - omgående start
Adecco Sweden Aktiebolag / Kundservicejobb / Helsingborg Visa alla kundservicejobb i Helsingborg
2026-07-01
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Nu söker vi en serviceinriktad och strukturerad kundtjänstmedarbetare för ett konsultuppdrag via Adecco med omgående start. Trivs du med kundkontakt, orderhantering och att ge service i toppklass? Då kan det här vara rätt uppdrag för dig.
Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att:
Ta emot samtal och besvara kundförfrågningar via telefon och e-post.
Registrera och hantera kundorder.
Ge service och support kring order och leveranser.
Arbeta med administrativa uppgifter kopplade till kundtjänst.
Vi söker dig som:
Behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Kan kommunicera på engelska i tal.
Har erfarenhet av kundtjänst, orderhantering eller liknande administrativa arbetsuppgifter.
Är serviceinriktad, strukturerad och bekväm med att ta eget ansvar.
Har B-körkort och tillgång till bil.
Kunskaper i danska är meriterande, men inget krav.
Praktisk information
Omfattning: Heltid – arbetstid 08-16.30
Start: Omgående (önskevärt redan måndag 6/7)
Uppdragets längd: 3 månader Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Järnvägsgatan 23 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant Consultant Manager
Artemis Nikpour Artemis.Nikpour@adecco.se Jobbnummer
9987865