Är du vår nästa servicestjärna? - omgående start

Adecco Sweden Aktiebolag / Kundservicejobb / Helsingborg
2026-07-01


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Nu söker vi en serviceinriktad och strukturerad kundtjänstmedarbetare för ett konsultuppdrag via Adecco med omgående start. Trivs du med kundkontakt, orderhantering och att ge service i toppklass? Då kan det här vara rätt uppdrag för dig.
Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att:
Ta emot samtal och besvara kundförfrågningar via telefon och e-post.
Registrera och hantera kundorder.
Ge service och support kring order och leveranser.
Arbeta med administrativa uppgifter kopplade till kundtjänst.

Vi söker dig som:
Behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Kan kommunicera på engelska i tal.
Har erfarenhet av kundtjänst, orderhantering eller liknande administrativa arbetsuppgifter.
Är serviceinriktad, strukturerad och bekväm med att ta eget ansvar.
Har B-körkort och tillgång till bil.
Kunskaper i danska är meriterande, men inget krav.

Praktisk information
Omfattning: Heltid – arbetstid 08-16.30
Start: Omgående (önskevärt redan måndag 6/7)
Uppdragets längd: 3 månader

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adecco Sweden Aktiebolag (org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Järnvägsgatan 23 (visa karta)
252 24  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Adecco

Kontakt
Assistant Consultant Manager
Artemis Nikpour
Artemis.Nikpour@adecco.se

Jobbnummer
9987865

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