Är du vår nästa Senior Digital Analyst?
Experis AB / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2026-06-29
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, Staffanstorp
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens datadrivna marknadsföring i en av Nordens ledande energikoncerner? Nu söker vi en senior konsult till ett viktigt uppdrag hos vår kund i Malmö? Du får en nyckelroll i att utveckla och optimera digital analys, kundinsikter och marknadsföring i hela organisationen.
Omfattning: 80%
Period: omgående - 31 december 2026.
I denna roll kommer du att arbeta nära marknadsorganisationen och affärsverksamheten med fokus på att skapa verkligt värde genom data. Uppdraget innebär att vidareutveckla kundens digitala analysförmåga genom att både bygga och förvalta analysverktyg som möjliggör bättre beslut och effektivare marknadsinsatser.
Du agerar som en brygga mellan teknik, analys och affär, där du både sätter strategi och arbetar hands-on med implementation och analys.
En central del av uppdraget är att kartlägga och analysera kundresor för olika kundsegment över både webb och app, med syfte att skapa en mer sömlös, relevant och konverteringsdriven kundupplevelse.
Dina ansvarsområden
Driva utvecklingen av digitala analysverktyg och dashboards (t.ex. för kampanjuppföljning och performance marketing)
Säkerställa hög kvalitet i datainsamling, spårning och mätning
Ta fram beslutsunderlag och rekommendationer baserade på data och insikter
Arbeta både strategiskt (roadmaps, struktur, prioriteringar) och operativt (analys, implementation)
Kartlägga och visualisera kundresor över flera digitala touchpoints
Identifiera optimeringsmöjligheter inom konvertering, retention och användarupplevelse
Vara ett stöd till interna stakeholders inom marknad, digital och affär
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet inom digital analys, gärna i en större organisation eller konsultroll
Har stark kompetens inom webbanalys och MarTech (exempelvis GA4, Adobe Analytics, GTM eller liknande)
Är van vid att bygga dashboards och arbeta med datavisualisering (t.ex. Power BI, Tableau eller Looker)
Har erfarenhet av kundreseanalyser och konverteringsoptimering
Förstår samspelet mellan marknadsföring, data och affärsmål
Är självgående, kommunikativ och trygg i dialog med flera olika stakeholders
Har en analytisk höjd men också förmågan att omsätta insikter till konkret affärsnytta
Det här erbjuder uppdraget
Ett strategiskt uppdrag i en organisation med hög digital ambitionsnivå
Möjlighet att påverka både verktyg, arbetssätt och affärsbeslut
En central roll i att utveckla datadriven marknadsföring
Samarbete med engagerade team inom marknad, digital och affär
Varför Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister och samarbetar med företag, myndigheter och organisationer i hela Sverige. Som konsult erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, månadslön, försäkringar, tjänstepension och goda möjligheter till utveckling.
Du är varmt välkommen att registrera din ansökan redan idag.
Har du frågor om uppdraget är du varmt välkommen att kontakta konusltchef Gentrit Ajdini på 0722079519 - mejl gentrit.ajdini@manpower.se
. För att vi ska kunna hantera din ansökan på bästa sätt ber vi dig skicka den via vårt system, då vi inte tar emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Malmö (visa karta
)
211 34 MALMÖ Arbetsplats
Jefferson wells Kontakt
Contact
Gentrit Ajdini gentrit.ajdini@manpower.se 0722079519 Jobbnummer
9983117