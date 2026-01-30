Är du vår nästa Restaurangchef?
Zink AB / Kockjobb / Uppsala
2026-01-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en driven och erfaren Restaurangchef som kan leda vårt team till framgång! Hos oss får du chansen att arbeta i en dynamisk miljö där service och kvalitet alltid är i fokus.
Vad vi letar efter:
Gedigen erfarenhet av att leda stora team inom restaurangbranschen.
Förmåga att hålla huvudet kallt och ta snabba beslut i stressiga situationer.
Ett naturligt ledarskap med förmåga att motivera och utveckla personalen.
Hög känsla för service och kundupplevelse.
Van vid att arbeta med resultatmål och budgetansvar.
Vi erbjuder:
En spännande arbetsplats med högt tempo och passionerade kollegor.
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Är du redo för en ny utmaning där du får visa din skicklighet och skapa en oförglömlig gästupplevelse? Ansök idag och bli en del av vårt framgångsrika team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: joseph.turner@brasseriegruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zink AB
(org.nr 556737-5349)
Hamnplan 5 (visa karta
)
752 23 UPPSALA Arbetsplats
Trattorian Sorellina Jobbnummer
9714156