Är du vår nästa redovisningsekonom?
Orvelin Group Holding AB / Redovisningsekonomjobb / Strömstad Visa alla redovisningsekonomjobb i Strömstad
2025-12-08
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orvelin Group Holding AB i Strömstad
, Mellerud
eller i hela Sverige
Nu söker Orvelingruppen dig som är
Redovisningsekonom / Löneadministratör
Om Orvelin-koncernen
Orvelin är en familjeägd koncern med huvudkontor i Strömstad, verksam inom tre affärsområden: handel, fastigheter och investeringar. Sedan starten 1997 har vi utvecklat gränshandeln mot Norge och skapat några av Nordens mest välbesökta handelsplatser. I dag omfattar koncernen bland annat delägarskap i Nordby Shoppingcenter, ett fastighetsbestånd på cirka 50 fastigheter och ett 30-tal butiker - däribland Gottebiten, en av världens största godisbutiker, samt BodyPower och Sportkost. Vår ambition är att kombinera nytänkande och långsiktighet med attraktiva kundupplevelser och hållbara affärsmodeller.
Om rollen Vi söker en analytisk och noggrann Redovisningsekonom / Controller som kombinerar, praktiskt redovisningsarbete, affärsnära analys med delat ansvar för löneprocessen. Du blir en del av vårt ekonomiteam på koncernens huvudkontor i Strömstad och får en central roll i att säkerställa korrekta siffror och effektiva processer.
Dina arbetsuppgifter (Redovisning /Controller)
• Månads- och årsbokslut, avstämningar och resultatanalys
• Deltar i upprättande av budget, prognos och KPI-uppföljning
• Löpande redovisningsarbete
• Upprättande av uppbördsdeklarationer
• Deltar i upprättande av likviditets- och kassaflödesanalyser
• Kostnads- och intäktsuppföljning
• Deltar i att utveckla processer och internkontroll
Dina arbetsuppgifter (Lön)
• Delat ansvar för lönekörning i Softone Go samt Personalkollen
• Kontroll av underlag, avstämningar och rapportering till myndigheter
• Hantering av frånvaro, förmåner och AGI
• Säker hantering av personuppgifter enligt GDPRPubliceringsdatum2025-12-08Profil
• Minst gymnasie-ekonomexamen eller motsvarande erfarenhet
• Flera års erfarenhet av redovisningsarbete och controlling
• Goda kunskaper i redovisning, mervärdesskatt och bolagsbeskattning
• Praktisk erfarenhet av lönehantering i Sverige
• God Excel-förmåga och vana vid ERP/BI-verktyg
• Meriterande: erfarenhet av Softone Go och koncernmiljö
• Du är strukturerad, kommunikativ och trivs med både analys och samarbete
Vi erbjuder
Hos oss får du en spännande roll med brett ansvar där du verkligen kan göra skillnad. Du blir en del av ett engagerat team med kompetenta kollegor och en kultur som uppmuntrar utveckling och nya idéer. Vi erbjuder marknadsmässiga villkor och attraktiva förmåner - allt i en kreativ och entreprenöriell miljö där ingen dag är den andra lik. Här väntar en omväxlande vardag med möjlighet att påverka och växa tillsammans med oss. Tjänsten är en heltidsanställning tills vidare. I denna rekrytering lägger vi stort fokus på personlig lämplighet.
Så ansöker du Skicka CV och en kort motivering senast 31 januari. Har du frågor kring tjänsten kontakta ekonomichef Björn Andersson, bjorn.andersson@orvelin.se
eller 070 929 12 11. Intervjuer sker löpande så vi välkomnar din ansökan redan idag. Uppstart avtalas.
Vi som arbetsgivare förbehåller oss rätten att genomföra en bakgrundskontroll via Svensk Bakgrundsanalys innan anställning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orvelin Group Holding AB
(org.nr 559045-2115), https://www.orvelin.se Arbetsplats
Orvelin Group Kontakt
Björn bjorn.andersson@orvelin.se Andersson Jobbnummer
9634204