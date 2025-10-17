Är du vår nästa personliga assistent?
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2025-10-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivida Assistans AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
HEJ
Vi söker en kunnig och empatisk vuxen som har erfarenhet av lågaffektivt bemötande för att hjälpa en flicka i 13-årsåldern.
Hon är utåtagerande och kommunicerar sparsamt och har ett stort omsorgsbehov. Du behöver skapa en lugn och trygg miljö där hon kan känna sig förstådd och respekterad. Du ska vara ett stöd i hemmet och på fritiden.
Vem är du?
• Erfarenhet av lågaffektivt arbete eller liknande arbetssätt och bildstöd.
• Tålmodig, lugn och lyhörd
• Kan skapa en trygg och respektfull relation
• Har ett intresse för att stötta ungdomar i utmanande situationer
ARBETSTIDER OCH TJÄNSTGÖRINGSGRADER
Kvälls- och helg jobb/ extra vid behov
Kunden behöver ha en ny assistent från 2025-11-05 så det är bra om du kan börja då. Annars får vi komma överens om annat datum.
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2025-11-01 Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss: http://www.vivida.sehttps://www.youtube.com/channel/UC-iIgCvlt8r5VH5UcKmLD8whttps://www.instagram.com/vivida.se/https://www.facebook.com/vividaassistans/https://www.linkedin.com/company/vivida-assistans-ab?original_referer=https%3A%2F%2Fvivida.se%2Fhttps://www.tiktok.com/@vividaassistans Ersättning
Fast timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LOSYOKT". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265) Arbetsplats
Vivida Assistans AB Kontakt
Johanna Fimmerstad 019-5554383 Jobbnummer
9562480