Är du vår nästa Mekanikkonstruktör i Umeå?
2025-08-20
Är du mekanikkonstruktör idag och redo att ta klivet vidare i din karriär? Hos vår samarbetspartner i Umeå får du chansen att växa in i rollen och vara med och skapa innovativa lösningar. Här blir du en del av ett starkt team och får samtidigt ta ett helhetsansvar för leveranser inom teknikintensiva automationstjänster. Ta chansen att utvecklas tillsammans med oss - läs mer om din framtida roll här!
OM TJÄNSTEN
Som mekanikkonstruktör hos vår samarbetspartner får du möjlighet att vara en del av spännande och innovativa projekt där teknik och kreativitet går hand i hand. På deras toppmoderna kontor i Umestan sitter idag runt 180 kollegor, och du blir en del av ett engagerat team på cirka 35 personer med olika kompetenser och roller - tillsammans driver de utvecklingen framåt.
I rollen får du arbeta nära både kollegor och kunder, där vi tillsammans utvecklar kompletta produktionslinor med avancerade robotsystem - från de första idéerna hela vägen till färdiga lösningar, service och support. Här finns stora möjligheter att både bidra med din kunskap och att själv växa genom kontinuerligt lärande och nära samarbeten.
De erbjuder dig bland annat:
• En kultur som präglas av glädje, gemenskap och kompetensutveckling
• Tillgång till både interna och externa utbildningar samt en individuell utvecklingsplan
• Trygghet i form av kollektivavtal, förmåner som friskvårdsbidrag, personalrabatter och förmånliga försäkringar.
• Flexibel arbetsmiljö där du får frihet under ansvar.
Det här är en chans att kombinera tekniskt kunnande med samarbete och innovation - och samtidigt ha riktigt roligt på jobbet!
Dina arbetsuppgifter
• Medverka från ett tidigt skede vid idé- och konceptutveckling och kalkylering till konstruktion och installation i pågående projekt och helhetsleveranser till kund
• Arbeta med konstruktionsarbete inom allt från plast, finmekanik till specialmaskiner och tyngre konstruktioner
• Leda, driva och ansvara för den totala leveransen
• Arbeta i utvecklingsteam hos kund samt i projekt som bedrivs inhouse
VI SÖKER DIG SOM
• Har en teknisk utbildning på högskolenivå inom relevant område, så som mekanik, maskinteknik eller produktutveckling
• Har goda kunskaper i Inventor
• Har kunskap i SolidWorks och Catia
• Har B-körkort, resor förekommer i tjänsten
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift, då språk används i det dagliga arbetet
Vi ser det som positivt att du trivs att arbeta med breda kontaktytor och samarbeten med kund och kollegor. Vår kund värdesätter dina intressen för att utvecklas inom konstruktion - och produktionsutveckling och en vilja av att leverera goda resultat.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
