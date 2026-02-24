Är du vår nästa ledare inom skönhet?

Rapide AB / Chefsjobb / Stockholm
2026-02-24


Bli vår nästa ledare på Rapide!
Rapide Brow & Lash Bar är Sveriges ledande skönhetskedja med 18 barer runt om i landet. Vår specialitet är trådning och vår passion är att framhäva ögonen genom behandlingar och produkter i världsklass - alltid med kundupplevelsen i centrum.
Nu söker vi en Brow Bar Manager som vill ta ett helhetsansvar för vår salong i Västermalms gallerian och leda teamet mot nya framgångar.
Dela din talang med oss
Som Brow Bar Manager är du hjärtat i salongen - en inspirerande ledare, skicklig stylist och affärsdriven förebild. Du arbetar aktivt i behandling, driver försäljning och skapar rätt förutsättningar för att ditt team ska utvecklas, prestera och trivas.
Tillsammans med din Head of Operations & Sales arbetar du mot tydliga mål och säkerställer att salongen når sin fulla potential - både i kundupplevelse och resultat.
I rollen kommer du att:

Driva försäljning och följa upp nyckeltal samt skapa handlingsplaner för att nå uppsatta mål

Planera, genomföra och följa upp kampanjer och aktiviteter

Säkerställa optimal bemanning utifrån kundflöde och öppettider

Arbeta operativt i salongen med behandlingar och produktförsäljning

Coacha, utveckla och utbilda stylister i det dagliga arbetet

Hålla regelbundna uppföljningar och skapa engagemang i teamet

Ansvara för budget, administration och salongens dagliga drift

Säkerställa att Rapides koncept, arbetssätt och kundresa alltid efterlevs

Vi investerar i dig
Hos oss får du:

Gedigen utbildning via Rapide Academy inom behandlingar, produkter och försäljning

Ledarskapsutbildning och kontinuerlig coachning

Tydliga karriärvägar inom en växande kedja

En energifylld arbetsplats där vi kombinerar skönhet, resultat och teamkänsla

Är du den vi söker?
Vi söker dig som är en närvarande, resultatinriktad och inspirerande ledare som älskar att arbeta tillsammans med sitt team ute på golvet.
Du:

Har erfarenhet av ledarskap, försäljning och målstyrt arbete

Är coachande, kommunikativ och lösningsorienterad

Motiveras av att utveckla både människor och affär

Har ett starkt kundfokus och brinner för service i världsklass

Är strukturerad, ansvarstagande och trivs i ett högt tempo

Publiceringsdatum
2026-02-24

Om tjänsten
Heltid (100 %/ 40h/veckan)

Operativ roll i salongen tillsammans med teamet

Rekrytering sker löpande - skicka in din ansökan redan idag

Vill du vara med och skapa marknadens starkaste team, leverera magiska kundupplevelser och driva en salong mot den bästa skönhetsupplevelsen? Då är det dig vi söker.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vänliga hälsingar,
Philippa Ottenfalk & Stephanie Wedholm

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Rapide AB (org.nr 556938-0727), https://career.rapidebrowlashbar.com
Sankt Eriksgatan 45 (visa karta)
112 34  STOCKHOLM

Arbetsplats
Rapide

