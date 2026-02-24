Är du vår nästa ledare inom skönhet?
Bli vår nästa ledare på Rapide!
Rapide Brow & Lash Bar är Sveriges ledande skönhetskedja med 18 barer runt om i landet. Vår specialitet är trådning och vår passion är att framhäva ögonen genom behandlingar och produkter i världsklass - alltid med kundupplevelsen i centrum.
Nu söker vi en Brow Bar Manager som vill ta ett helhetsansvar för vår salong i Västermalms gallerian och leda teamet mot nya framgångar.
Dela din talang med oss
Som Brow Bar Manager är du hjärtat i salongen - en inspirerande ledare, skicklig stylist och affärsdriven förebild. Du arbetar aktivt i behandling, driver försäljning och skapar rätt förutsättningar för att ditt team ska utvecklas, prestera och trivas.
Tillsammans med din Head of Operations & Sales arbetar du mot tydliga mål och säkerställer att salongen når sin fulla potential - både i kundupplevelse och resultat.
I rollen kommer du att:
Driva försäljning och följa upp nyckeltal samt skapa handlingsplaner för att nå uppsatta mål
Planera, genomföra och följa upp kampanjer och aktiviteter
Säkerställa optimal bemanning utifrån kundflöde och öppettider
Arbeta operativt i salongen med behandlingar och produktförsäljning
Coacha, utveckla och utbilda stylister i det dagliga arbetet
Hålla regelbundna uppföljningar och skapa engagemang i teamet
Ansvara för budget, administration och salongens dagliga drift
Säkerställa att Rapides koncept, arbetssätt och kundresa alltid efterlevs
Vi investerar i dig
Hos oss får du:
Gedigen utbildning via Rapide Academy inom behandlingar, produkter och försäljning
Ledarskapsutbildning och kontinuerlig coachning
Tydliga karriärvägar inom en växande kedja
En energifylld arbetsplats där vi kombinerar skönhet, resultat och teamkänsla
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är en närvarande, resultatinriktad och inspirerande ledare som älskar att arbeta tillsammans med sitt team ute på golvet.
Du:
Har erfarenhet av ledarskap, försäljning och målstyrt arbete
Är coachande, kommunikativ och lösningsorienterad
Motiveras av att utveckla både människor och affär
Har ett starkt kundfokus och brinner för service i världsklass
Är strukturerad, ansvarstagande och trivs i ett högt tempo
Heltid (100 %/ 40h/veckan)
Operativ roll i salongen tillsammans med teamet
Rekrytering sker löpande - skicka in din ansökan redan idag
Vill du vara med och skapa marknadens starkaste team, leverera magiska kundupplevelser och driva en salong mot den bästa skönhetsupplevelsen? Då är det dig vi söker.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vänliga hälsingar,
