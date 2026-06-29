Är du vår nästa koordinator på cyber?
Försvarets Radioanstalt / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-29
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en koordinator som vill vara "spindeln i nätet" i kontakten med våra uppdragsgivare. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som koordinator hör du till avdelningen för cyberverksamhet. Avdelningens uppdrag är att stärka skyddet mot kvalificerade IT-angrepp mot de mest skyddsvärda verksamheterna i Sverige. Läs gärna mer på FRAs hemsida www.FRA.se.
Som koordinator kommer du att ha många kontaktytor. I den dagliga verksamheten samarbetar du både med FRA-kollegor samt är navet i dialogen med verksamhetens externa uppdragsgivare. Du arbetar med administration men också med strategiska uppdragsgivarrelaterade frågor och verksamhetsutveckling. Arbetet sker med stort eget ansvar och du får goda möjligheter att utveckla och fördjupa dina kunskaper inom cybersäkerhet. Arbetets natur gör att vi omges av stark extern sekretess, varför det är viktigt att du är bekväm med att hantera det. Resor i tjänsten kan förekomma, både inrikes och utrikes.
I rollen som koordinator är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att koordinera arbetet internt och externt med fokus på våra uppdrag, framförallt i form av:
• Vara kontaktyta mot våra uppdragsgivare där vi håller flera projekt igång samtidigt
• Föra arbetet framåt internt genom uppföljning, administrering och koordinering
• Vara en naturlig del av arbetet med att utveckla metoder, processer och verktyg
• Möjlighet till att arbeta med strategiska frågor i form av att identifiera behov och utveckla verksamheten
Rollen erbjuder en bred variation av arbetsuppgifter på både på strategisk- och operativ nivå. Vi säkerställer att du får rätt förutsättningar för att introduceras till tjänsten samtidigt som du ges goda möjligheter till att växa in rollen och succesivt ta dig an nya utmaningar och ansvarsområden.
Du kan
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning
• Erfarenhet som exempelvis handläggare, koordinator, kundansvarig, projektledare eller likvärdiga erfarenheter
• God kunskap i kontorssystem såsom Office-paketet m.fl.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har en eller flera av följande kvalifikationer:
• IT-, eller annan teknisk utbildning
• Erfarenhet av kundansvar
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling
• Kunskap om cybersäkerhetsfrågor
• Arbetat med säkerhetsskyddskänslig verksamhet
• Erfarenhet av liknande tjänster i en teknisk kontext
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
• Relationsskapande: Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer.
• Serviceinriktad: Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
• Strukturerad: Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
• Helhetssyn: Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-08-02.
Referensnummer 2025FRA1793-4.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: Koordinator, administratör, projektledare, verksamhetsutveckling
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025FRA1793-4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
FRA, Cyber Kontakt
Rekryterande chef rekrytering@fra.se 010-557 46 00 Jobbnummer
9982364