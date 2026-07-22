Är du vår nästa foodtrucker?
Funky Food Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Nacka Visa alla restaurangbiträdesjobb i Nacka
2026-07-22
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Funky Food Sweden AB i Nacka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om jobbet
Funky chicken foodtruck startade 2014 och har tagit inspiration av New Yorks street food. Idag är vi en av Sveriges mest populära foodtrucks med lojala kunder som reser över hela landet för att besöka oss. Våra ledord i arbetet är glädje, kunden i fokus och att ha kul på jobbet
Vi har fått ett stort mediagenomslag och priser de senaste åren och besöks av såväl influencers som matrecensenter. Vi är ett skönt gäng på fem personer där alla delar kärleken till mat som är funky, när mat tar ett stepp beyond bara gott
Då vi befinner oss i en expansiv fas söker vi nu dig som vill bli en av oss foodtruckers och som vill bidra till den goda stämningen som vi byggt upp på Augustensdalstorget i Nacka Strand tillsammans med våra besökarePubliceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Förbereda och preppa maten såsom att göra såser, sallader och att bygga hamburgare
Kassahantering
Veckoplanera tillsammans med oss Packa upp, öppna och stänga ned. Städning.
Arbetstider
Foodtruckens öppettider är måndag till fredag kl 10.30 – 14.00. En hel arbetsdag är mellan ca kl 08.30 - 15.30. När sommarsolen skiner på oss öppnar vi serveringen även på söndagar. Vi söker både dig som kan arbeta 5 dagar i veckan och dig med ett flexibelt schema som kan hoppa in vid behov 2-3 dagar per vecka. Det finns goda möjligheter till en tillsvidareanställning för rätt person som passar in i gänget och är "FUNKY" ;)
Anställningsform
Timanställning med goda möjligheter till en tillsvidareanställning. För att söka denna tjänst ser vi helst att du uppfyller följande
kriterier;
Minst 2 års erfarenhet av service- eller restaurangbranschen Talar svenska obehindrat
Social, serviceminded och utåtriktad och med lagkänslan av att vi gör något kul tillsammans, inte bara ett arbeta för att få lön.
Stresstålig och vana vid att arbeta i ett högt tempo på liten ytaSå ansöker du
HEADS UP! För att vi ska gå vidare med din ansökan kräver vi att den innehåller följande:
PERSONLIGT BREV
CV
PERSONLIG BILD
Skicka in ditt personliga brev, personlig bild + cv samt referenser/intyg till:funkyfoodrekrytering@gmail.com
Då vi inte har kapacitet att återkoppla alla sökanden så blir du endast kontaktad om du är aktuell för en intervju. Vi kommer gå igenom ansökningarna löpande.
Tillsättning:
Mitten av augusti 2026med möjlighet att jobba extra timmar nu I juli
Då vi inte har kapacitet att återkoppla alla sökanden så blir du endast kontaktad om du är aktuell för en intervju. Vi kommer gå igenom ansökningarna löpande
Vi ser fram emot din ansökan och glöm inte stay funky! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: funkyfoodrekrytering@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Funky food sweden AB
(org.nr 556950-4425)
Augustendalstorget (visa karta
)
131 52 NACKA STRAND Arbetsplats
Funky chicken food truck Jobbnummer
10009557