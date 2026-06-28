Är du vår efterlängtade kollega till fritidshemmet?
Blomenbergska Skolan AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Nyköping Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Nyköping
2026-06-28
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Blomenbergska Skolan AB i Nyköping
, Gnesta
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett aktivt fritidshem med närhet till naturen och dagar fyllda av sport, lek och rörelse?
Blomenbergska skolan är en liten familjär byskola i Lästringe. Här har bedrivits skola sedan 1889. Sedan snart 30 år tillbaka driver en föräldraförening förskola och fritidshem på platsen. 2011 tog föreningen över driften av skolan som nu har integrerad undervisning i årskurserna F-5. Vi arbetar nära våra familjer och får en enorm stöttning i det praktiska arbetet i våra lokaler och utemiljöer. Familjerna ordnar också flera festliga arrangemang för barn och elever under året vilket bidrar till en stark gemenskap och vi känsla. Blomenbergska skolan växer och vi förbereder oss för att utöka med årskurs sex närmsta åren.
Till hösten söker vi förstärkning i fritidshemmet, främst deltidsarbete under morgnar och eftermiddagar. Tjänsten är i nuläget en extra tjänst som vi hoppas ska bli en tillsvidare tjänst på lång sikt.
Fritidshemmets identitet har byggts upp under lång tid och har en stabil grund med många uppskattade och återkommande aktiviteter där elevernas delaktighet bygger självförtroende och lärandet känns och blir på riktigt. Samtidigt finns utrymme att pröva och hitta på nytt, var och ens, barn och vuxnas kunskap och erfarenhet tas till vara.
Den stora skolgården som är varierad med olika lekredskap, fotbolls och basketplan ligger mitt i det natursköna landskapet. I våra odlingslådor sår vi och tar hand om det som växer och blir vackert och gott. Frukt från våra fruktträd tas till vara, utflykter till skogen ger livsnödvändig erfarenhet att hantera täljkniv och laga mat på stormkök. Så fort det blir tillräckligt kallt spolar våra fantastiska familjer en liten isbana för skridskoåkning och ingen missar ett tillfälle att träna på skidor och åka Wasa lopp på fälten utanför skolan.
Att läsa högt, motivera eleverna till egen läsning och hjälpa alla att knäcka läskoden är ett viktigt mål både för skola och fritidshemmet. Samarbetet mellan skola och fritids är nära och flera av fritidshemmets medarbetare undervisar i enstaka ämnen eller hjälper till på andra sätt under skoldagen.
För oss är relationer viktiga och vi vet att det krävs kompetens och personlig förmåga för att varje elev ska känna sig trygg, sedd och lyssnad på. Vi satsar på hög personaltäthet och med den kommer höga förväntningar på var och ens arbetsinsats och professionella hållning.
I den här rekryteringen ställer vi höga krav på kompetens och ett medvetet självledarskap. Den vi söker har redan erfarenhet av att möta och hantera de utmanande situationer som kan uppstå i skola och fritidshems gruppdynamik. Du vet med dig hur du vägleder enskilda elever för att de ska lyckas och känna sig trygga. Du har dokumenterad erfarenhet av att leda grupper själv och tillsammans med kollegor. Du kan kommunicera och dela erfarenheter kring ett gott elevbemötande. Du är pigg och framåt i alla väder och årstider. Du behöver inte älska snömodd, spöregn och snålblåst, men vi förväntar oss att du kommer rätt utrustad till ditt arbetspass även dessa dagar.
Tillsammans med teamet bygger du och utvecklar ert gemensamma och individuella ansvar för fritidshemmets helhet såväl pedagogisk utveckling, dokumentation, relationellt elevarbete, omsorg om inne och utemiljö. Du bidrar med tydlighet, hjälpsamhet och en positiv inställning till arbetet, elever och kollegor. Till vår hjälp i vardagen har vi ofta oerfarna timvikarier. De är uppskattade men behöver stöd för att växa in i arbetet. Du behöver ha förmåga att ge stöd och låta dem växa in i arbetet genom att ha den övergripande överblicken och ta ansvar för de utmanande situationerna, du vägleder i rutiner och ramar och är genom ditt förhållningsätt en förebild.
Du är helt enkelt en erfaren fritidsledare eller dedikerad barnskötare med inriktning fritidshem. Du har yrkesstolthet och ambition, så nära en kan komma lärare i fritidshemmet utan att ha formell utbildning eller legitimation.
Du som söker kommer i samband med anställning behöva visa ett utdrag ur belastningsregistret, skola och utbildning.
Vi tror tjänsten skulle passa utmärkt för dig som studerar eller av annat skäl vill arbeta korta dagar på en plats där du kan bidra och utvecklas tillsammans med härliga kollegor i förskola, fritidshem och skola.
För den med rätt erfarenhet går tjänsten att kombinera med undervisning i något av ämnena moderna språk, textilslöjd eller hemkunskap. På längre sikt kan även ett mindre uppdrag som socialpedagog bli ledigt.
Vi genomför anställningsintervjuer löpande under sommaren med uppehåll för veckorna 29-32 och kan komma att tillsätta tjänsten i förväg. Så länge annonsen finns kvar är det meningsfullt att skicka in en ansökan, märk ansökan med "Erfaren fritidshemsmedarbetare".
Om tjänsten väcker ditt intresse men du saknar ovanstående kompetens och erfarnehet är du välkommen att söka till oss som korttidsvikarie, märk i så fall ansökan med "Korttidsvikarie". Vi kontaktar sökande till korttidsvikariat tidigast i mitten av augusti.
Vi undanber oss erbjudande om hjälp med rekrytering från rekryteringsföretag och konsulter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: administration@blomenbergska.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Erfaren fritidsledare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Blomenbergska skolan AB
(org.nr 556873-7091)
Lästringe (visa karta
)
611 99 TYSTBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Blomenbergska Skolan AB Jobbnummer
9982194