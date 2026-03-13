Är du vår blivande IT-Strateg/Information Security Manager?
2026-03-13
Om Svensk Luftambulans
Svensk Luftambulans bedriver avancerad prehospital akutsjukvård och intensivvård.
Med ambulanshelikopter genomförs transporter från skade- eller sjukdomsplats till rätt vårdnivå, samt intensivvårdstransporter mellan sjukhus.
Förutom flygoperativ drift har SLA även flygskola och underhållsverksamhet i egen regi.
Svensk Luftambulans har cirka 130 medarbetare fördelat i fyra regioner.
Vår värdegrund:
- Rädda liv utan att riskera liv - säkerheten kommer alltid först.
- Prioriteringar sker alltid efter patientens behov.
- Alla människor har lika värde och ska bemötas med empati och respekt.
Arbetsuppgifter
Som Information Security Manager ansvarar du för att etablera, utveckla och leda vårt Information Security Management System (ISMS) samt säkerställa att vi uppfyller kraven enligt EASA Part-IS.
Rollen är central för vår verksamhet och ingår i vår gemensamma ledningsfunktion.
Utöver det strategiska arbetet är du även en del av vår IT-funktion och tillsammans med vår upphandlade IT-partner ansvarar du för den operativa miljön - allt från tekniska lösningar och IT-arkitektur till support och problemlösning.
Det här är en kombinerad roll som passar dig som både vill planera och verkställa.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom IT och informationssäkerhet, eller annan lämplig erfarenhet och bakgrund. Du har goda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift.
Du har:
- Minst tre års erfarenhet av informationssäkerhet, cybersäkerhet eller ISMS-arbete.
- Erfarenhet av IT-drift, nätverk, Microsoft 365/Entra och klienthantering.
- Erfarenhet av informationsklassning och säker datahantering.
- Erfarenhet av att hantera säkerhetsincidenter och genomföra riskbedömningar.
- B-körkort.
Vi vill att du är:
- Strukturerad och van att självständigt driva processer.
- Kommunikativ och trygg i att förklara tekniska frågor på ett begripligt sätt.
- Analytisk med god problemlösningsförmåga.
- Ansvarstagande och van att arbeta i en miljö där säkerheten står i fokus.
Meriterande är erfarenhet från luftfartsbranschen eller annan reglerad miljö samt erfarenhet av manualarbete. Andra meriterande erfarenheter är inom: ISO 27001, NIS2 och EASA Part-IS.
Rekryteringsprocess
Intervju, arbetspsykologiska tester och anställning kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
För kandidater som blir godkända på intervjuer och tester, men inte blir erbjudna jobb vid det här tillfället, sparas ansökningshandlingarna inför eventuellt framtida anställningar.Övrig information
Inför anställning ska du som sökande kunna uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister.
Utdraget får inte vara äldre än ett år.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Svensk Luftambulans tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260621". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svensk luftambulans Kontakt
Henrik Johansson, Accountable manager henrik.johansson@hems.se,073-8418571 Jobbnummer
9797529