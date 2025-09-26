Är du Vallentuna kommuns blivande köksbiträde?
Vallentuna kommun / Restaurangbiträdesjobb / Vallentuna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Vallentuna
2025-09-26
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vallentuna kommun i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Brinner du för bra mat och nöjda matgäster? Då ska du söka till vårt serviceteam!
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
I Vallentuna kommun arbetar vi aktivt kring hållbara, hälsosamma och pedagogiska måltider i våra verksamheter. Vi fokuserar på klimatsmarta, närproducerade livsmedel och samarbetar med lokala producenter och leverantörer. Tillsammans med Vallentuna kommuns övriga verksamheter utvecklar vi skolmåltidens betydelse i förhållande till det pedagogiska uppdraget i skolan. Detta kan ske i form av "grönsaksskola" med elever och personal, genom matråd och att vi erbjuder elever att praktisera eller göra studiebesök i vår verksamhet.
I det nationella projektet "Ett nytt recept för skolmåltider" som startade 2021, arbetar vi på övergripande nivå tillsammans med skolorna kring att hitta skolmåltidens koppling till det pedagogiska uppdraget.
Nu söker vi dig som vill vara med och delta i utvecklingen av framtidens hållbara offentliga måltider tillsammans med oss. Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Som köksbiträde ansvarar du för planering och förberedelse av salladsbuffé, catering, förbereder servering och matsal inför måltiderna, serverar, diskar och städar. Du deltar även aktivt i övriga arbetsuppgifter som finns i ett kök och är även kreativ i samarbete med kökschef och övrig personal.
Hygien och kunskap om de råvaror som används är viktigt, likaså lägger vi stor vikt vid dina kunskaper kring specialkost. Ditt engagemang och känsla för service är viktigt för måltidsupplevelsen då du dagligen möter våra måltidsgäster. Kvalifikationer
• Du har erfarenhet av arbete inom restaurang och storhushåll.
• Utbildning inom restaurang och storhushåll är meriterande.
• Du har god kännedom om specialkost.
• Du har goda kunskaper i hygien och egenkontroller.
• Du talar och skriver svenska obehindrat. Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
• Du trivs med ett flexibelt arbetssätt och tycker om mötet med våra matgäster i alla åldrar.
• Du planerar och organiserar ditt arbete och trivs när tempot är högt.
• Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och ser möjligheter.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningarna är uppehållstjänster och tillsvidare på 75%, start enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning.
Rekrytering kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och kan komma att tillsättas av interna sökanden.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. Intervjuer hålls fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 27 oktober 2025.
För mer information kontakta:
Gustav Jönsson
Enhetschef för avdelning Kost, Miljö och Folkhälsa
08 - 587 848 65gustav.jonsson@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på www.vallentuna.se/ledigajobb. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna kommun
(org.nr 212000-0027), http://www.vallentuna.se/ Jobbnummer
9527454