Är du undersköterska? Vi söker dig!
Älvdalens kommun / Undersköterskejobb / Älvdalen Visa alla undersköterskejobb i Älvdalen
2026-06-23
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Vi söker nya kollegor till särskilt boende i Särna!
Här arbetar vi tillsammans utifrån biståndsbedömda insatser inom SOL, för att ge de boende en meningsfull vardag. Vi är ett engagerat team som stöttar varandra, samarbetar nära och har arbetsglädje i fokus. Vårt äldreboende har tre avdelningar: två med inriktning mot demensvård och en somatisk avdelning.
Vill du bli en av våra nya kollegor?
Det här gör man som undersköterska hos oss
Som undersköterska hos oss arbetar du med sedvanliga uppgifter inom äldreomsorgen, inklusive personlig omvårdnad och näransvar tillsammans med kollegor.
Arbetet innebär även:
Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt gällande lagstiftning.
Aktivt arbete med genomförandeplaner, planering och dokumentation.
Utförande av beslutade insatser enligt både Socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdens rutiner.
Vem söker vi?
För att du ska trivas i rollen som undersköterska hos oss tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du är lugn och kontrollerad i stressade situationer och har stor samarbetsförmåga samt har ett lugnt bemötande.
Du är utbildad undersköterska, gärna med inriktning demensvård, och har utfärdat bevis från Socialstyrelsen på yrkestitel undersköterska.
Du har B-körkort och behärskar det svenska språket i såväl tal som skrift.
Erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg samt datorvana i form av journaldokumentation i såväl dator som smartphone är meriterande.
Bra att veta
Tjänsten är heltid dag/kväll såväl vardagar som helger enligt schema.
Registerutdrag kommer att begäras.
Har du frågor eller funderingar om tjänsten eller vill veta mer kring löneläget för rollen, är du välkommen att kontakta mig, Therese.
Har du tidigare arbetat inom Älvdalens kommun kommer vi att ta interna referenser.
Genom Rekryteringslots Dalarna kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer om det på Rekryteringslots hemsida: www.rekryteringslots.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Älvdalens kommun
Älvdalens kommun är en naturnära och vidsträckt landsbygdskommun med cirka 7 000 invånare och omkring 550 medarbetare. Här finns goda möjligheter till ett aktivt liv med närhet till natur, kultur och ett rikt föreningsliv. Vi tror på en hållbar balans mellan arbete och privatliv och vill att du ska känna dig trygg och utvecklas i ditt arbete. Vår verksamhet genomsyras av värdegrunden Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och vi har ett starkt fokus på arbetsmiljö och hälsa.
Som medarbetare i Älvdalens kommun får du bland annat friskvårdsbidrag eller en friskvårdstimme i veckan, fri entré till kommunens simhallar en gång i veckan och betald laganmälningsavgift till motionslopp som du och dina kollegor vill delta i. Vi erbjuder även föräldrapenningtillägg, flexibel arbetstid, möjlighet till hem- och distansarbete där verksamheten tillåter, semesterväxling, pensionsväxling och tjänstepension. Antalet semesterdagar är 25 till och med det år du fyller 39 år, 31 dagar från och med året du fyller 40 år och 32 dagar från och med året du fyller 50 år. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvdalens Kommun
(org.nr 212000-2197), http://www.alvdalen.se
Box 100 (visa karta
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796 22 ÄLVDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Särna/Idre, SÄBO Kontakt
Therese Hamrén 0251-31239 Jobbnummer
9974048