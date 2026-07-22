Är du undersköterska och vill arbeta inom somatik?
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg / Undersköterskejobb / Ulricehamn Visa alla undersköterskejobb i Ulricehamn
2026-07-22
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Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas - vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" - formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa, både i yrket och som person.
Sektor välfärd består av de fyra verksamheterna funktionsnedsättning, hemtjänst och hälso- och sjukvård i hemmet, individ- och familjeomsorg samt vård- och omsorgsboenden.
Vi har fem vård- och omsorgsboenden placerade på olika ställen i kommunen. Solrosen och Ryttershov hittar du i de vackra centrala delarna av Ulricehamn medan Ekero, Parkgården och Hökerumsgården finns i de naturnära utkanterna av kommunen.
Vi söker nu personal till vår somatiska enhet på Ekeros vård- och omsorgsboende i Gällstad.
Varmt välkommen med din ansökan!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Din viktigaste uppgift är att säkerställa att varje individ får den omsorg och omvårdnad som motsvarar deras behov. Hos oss står alltid vårdtagaren i centrum och ett gott bemötande är en självklarhet i allt vi gör.
Du får ett omväxlande arbete med en fin balans mellan eget ansvar och nära samarbete. För att ge bästa möjliga stöd arbetar du i team tillsammans med kollegor och andra professioner inom äldreomsorgen. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att våra vårdtagare ska få en aktiv, trygg och meningsfull vardag, med möjlighet att leva så självständigt som möjligt.
Arbetet omfattar vård- och omsorgsinsatser enligt SoL samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt HSL. I din roll stöttar du vårdtagaren i vardagen genom bland annat personlig omvårdnad, måltidsstöd och social samvaro. Du är även delaktig i olika forum såsom APT, teamträffar och avvikelsemöten. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.
Vi värnar om våra medarbetares välmående både på jobbet och på fritiden. Därför erbjuder Ulricehamns kommun friskvårdsbidrag som en del av din anställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett genuint engagemang för människor och vill arbeta i en verksamhet där varje dag gör skillnad.
Har du tidigare erfarenhet från arbete inom vård- och omsorg, är det mycket meriterande. Du trivs med att arbeta självständigt, delar gärna med dig av dina erfarenheter och ser samarbete som en självklar del av vardagen. Flexibilitet kommer naturligt för dig och du uppskattar ett arbete där ingen dag är den andra lik.
I Ulricehamns kommun är språkkunskaper en styrka. Det är värdefullt om du talar fler språk, men du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du är trygg i dokumentation och har god datorvana.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Referenstagning påbörjas efter första telefonintervjun.
Vid erbjudande om anställning ska utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret, vilket får vara högst sex månader gammalt, visas upp enligt lag (SFS2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336998". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns Kommun
(org.nr 212000-1579), https://www.ulricehamn.se/omkommunen/politik-och-beslut/visionochledningsfilosofi/
523 32 ULRICEHAMN Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Kontakt
Enhetschef
Anna Dungel anna.dungel@ulricehamn.se +46321595761 Jobbnummer
10009246