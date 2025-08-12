Är du undersköterska och söker nya utmaningar?
Lerums kommun, Äldreomsorg / Undersköterskejobb / Lerum Visa alla undersköterskejobb i Lerum
2025-08-12
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun, Äldreomsorg i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Tuvängens korttidsboende ligger i Lerums kommun och omfattar 36 platser fördelat på två enheter, Kompassen och Lotsen. Korttidsenheten har inriktning rehabiliteringvård, demensvård samt flexväxelplatser.
Här arbetar biträden, vårdbiträden, undersköterskor, specialistundersköterskor, koordinatorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, enhetssamordnare och enhetschef för att kunna ge den bästa service till våra gäster. Vi har ett tätt samarbete och vår arbetsplats präglas av professionalitet och en strävan efter god kvalité. Här arbetar vi som team med hög kompetens och vi utvecklar vårt arbete dagligen för att möta behoven hos dem vi är till för.
Vi söker nu en undersköterska till avdelning Lotsen som har inriktning demens och flexväxelplatser.Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Arbetet som omvårdnadspersonal på Tuvängen innebär att ha ett professionellt bemötande till boende, anhöriga samt kollegor. Du kommer att stödja boende i deras vardag mot uppsatta mål i genomförandeplanen. Att arbeta med delegering och ta på sig nya delegeringar är nödvändigt likaså att självständigt föra social dokumentation och upprätta genomförandeplaner på dator i Treserva.
Det är viktigt att aktivt delta som medarbetare i arbetsplatsens utveckling. Du har möjlighet att söka ombudsroller och specialisera dig särskilt inom ett område där det fortlöpande ges utbildningar.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid att ha kompetent personal och utbildning som undersköterska är ett krav för denna tjänst. I arbetet krävs vidare att du klarar av att arbeta på delegation av legitimerad personal och har god datorkunskap. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att lyckas i ditt arbete på Tuvängens korttidsboende trivs du med att arbeta i ett team som lyfter fram varandras styrkor och inspireras av att innehållet i arbetet ofta förändras. Att hjälpa våra boende till en meningsfull tillvaro ger dig energi och glädje!
Som person ser vi att du är professionell, lyhörd och respektfull i ditt bemötande. Du har hög kunskap inom omvårdnad och ett driv att lära nytt och önskar erhålla nya delegeringar. Alla kollegor förväntas samarbeta på ett flexibelt sätt över huset för att på bästa sätt ta tillvara på varandras kompetens och våra resurser. Det krävs goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift.
Arbetet förekommer dag/kväll/helg.
Det finns möjlighet att jobba heltid eller deltid.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister uppvisas.
Tillträde efter överenskommelse.
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271734". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Arbetsplats
Lerums kommun, Äldreomsorg Kontakt
Enhetschef
Heléne Stenberg helene.stenberg@lerum.se 0302-52 21 31 Jobbnummer
9453710