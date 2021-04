Är du taggad på att utvecklas inom service och försäljning? Sök - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Butikssäljarjobb i Östersund

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Butikssäljarjobb / Östersund2021-04-14I den här rollen kommer du framför allt att vägleda kunder på ett serviceinriktat och professionellt sätt via telefon och ta emot inkommande samtal och mejl. I jobbet ingår även att arbeta med rådgivning och försäljning.Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå utav att ge utmärkt kundservice, detta genom att svara på inkommande kundsamtal med engagemang och anpassa ditt bemötande efter kundens behov och önskemål.Arbetsrollen är bred och du hanterar inkommande samtal inom både TV, bredband, telefoni och försäljning. Försäljningen är en naturlig del av varje samtal, den skapar förutsättningar att skräddarsy anpassade lösningar utifrån varje kunds behov. Du har möjlighet att utvecklas inom försäljning och har chansen att påverka din egen lön. Det finns inget tak på provisionen utan är du en högpresterare kan du tjäna riktigt bra!Tjänsten är en timanställning med varierande omfattning. Därför är det viktigt att du kan vara flexibel då arbete kan förekommer både förmiddag, kväll och helg.Som nyanställd kommer du genomgå en grundutbildning på heltid i 4 veckor. Under dessa veckor är det viktigt att du kan närvara. Utbildningen fokuserar på att förbereda dig som nyanställd på allra bästa sätt så att du känner dig trygg i din arbetsroll.2021-04-14Vem söker vi?Till rollen som Kundtjänstmedarbetare söker vi framförallt dig som är en social och engagerad person som motiveras av möjligheten att utvecklas i din yrkesroll och att vara en viktig kugge i ett stort maskineri. För att komma in i rollen så snabbt som möjligt är det ett stort plus om du har erfarenhet av försäljning och att arbeta över telefon, men det här är inget krav. Utöver det är det en stor fördel om du har erfarenhet av liknande arbete, behärskar andra språk utöver svenska och engelska och har erfarenhet av försäljning. Arbetsuppgifterna i den här rollen passar dig som är stresstålig, serviceinriktad och flexibel. Vi tror att du gillar att ha ett högt tempo!Då Webhelp växer i en snabb takt finns det, för dig med rätt drivkraft, goda chanser till utveckling då det finns mängder av karriärmöjligheter inom Webhelp!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-23Studentconsulting Sweden AB (Publ)5690632